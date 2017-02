El otro candidato, con chaqueta y corbata

Fue el único orador que pasó por el estrado con chaqueta y corbata. Juan Moreno Yagüe, el desconocido rival de Pablo Iglesias por la Secretaría General, se mostró nervioso en su discurso. Pero la verdad es que no concitó demasiado interés del respetable y su intervención apenas era un sonido de fondo para la mayoría de los asistentes. Subrayó que no tiene «diferencias» con Iglesias y se sumó a los llamamientos unitarios porque la «dicotomía» de Podemos no es elegir entre las instituciones o la calle, sino «abrir», dijo, las instituciones a la gente. «Ha sido una experiencia emocionante», planteo después de la defensa de su candidatura.