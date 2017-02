Maroto desactiva el debate de la gestación subrogada

Era una de las cuestiones que podía resquebrajar la imagen de unidad con la que el PP quiere salir de su congreso. Pero al final la polémica sobre la regulación de la gestación subrogada quedará como una nota a pie de página en el resumen del cónclave. El coordinador de la ponencia social, Javier Maroto, sacó adelante un texto consensuado entre la sensibilidad más conservadora y la aperturista que deja sobre la mesa la postura del PP sobre «una realidad muy delicada y extremadamente sensible» que «requiere un debate en profundidad, serio y sereno». «Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que de una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos», dice el texto acordado.

La propuesta de Maroto fue apoyada por 699 compromisarios, 66 votaron en contra y 20 se abstuvieron. El vicesecretario consiguió desactivar tras «largas horas de negociación» una polémica que amenazaba con enconarse. De los 30 enmendantes, 21 se sumaron al texto consensuado. Pero nueve mantuvieron su postura y evidenciaron que en el PP conviven sectores antagónicos respecto a la gestación subrogada.

Varios compromisarios se confesaron «radicalmente en contra de los vientres de alquiler», y sus palabras fueron recibidas con aplausos. Pero a continuación, vino la respuesta de otro, «padre de dos niñas fantásticas» nacidas gracias a la subrogación. «Por favor, respeto, no son vientres de alquiler. Eso es denigrante. Mis hijas no son ni objetos ni mercancía de cambio. Son dos niñas felices. Yo no las he comprado, ni elegido. Son hijas biológicas», explicó el afiliado entre las ovaciones de los presentes. «Este es un debate que existe en la calle y no podemos darle la espalda. Si somos un partido que lucha por la libertad y la vida, qué hay más libre y pro vida que una mujer que ayuda a otros a ser padres y traer una vida a este mundo», argumentó otro de los compromisarios.