El temor a la derrota eleva el tono de los ataques de Iglesias contra Errejón

Madrid. A escasas horas de que se cierren las urnas en Podemos se respiran ambientes bien diferentes en las filas 'pablistas' y 'errejonistas'. Mientras entre los primeros se palpa el temor a la derrota, los segundos se muestran confiados y apelan a la «cordura» para que, ocurra lo que ocurra en Vistalegre II, todas las familias del partido remen en la misma dirección a partir del lunes.

ASÍ SERÁ VISTALEGRE II Sábado, 11 de febrero 11:15. Recibimiento por parte del Consejo Ciudadano Estatal y saludo de Pablo Iglesias. 11.30. Defensa de los documentos políticos. 12:30. Defensa de los documentos de igualdad. 13:25. Pablo Iglesias interviene junto al otro candidato a secretario general, Juan Ignacio Moreno Yagüe. 16:30. Defensa de su proyecto por parte de veinte candidatos y candidatas de los círculos al Consejo Ciudadano Estatal. 17:50. Defensa de los documentos éticos por parte de los cuatro equipos. 18:45. Defensa de los documentos organizativos. Domingo, 12 de febrero 14:00. Anuncio del resultado de las votaciones. 14:15. Saludo del nuevo Consejo Ciudadano Estatal. 14:30. Discurso del nuevo secretario general. 15:00. Clausura de la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos.

La tensión ya había sido alta las semanas anteriores pero en el último día de campaña se elevó más. Los responsables de que esto sucediese fueron Iglesias y sus afines. La corriente oficialista, con el secretario general a la cabeza, lanzó una última y sonora andanada contra Íñigo Errejón. El líder de Podemos había rebajado el tono de sus intervenciones después de las críticas por la campaña de descrédito que su círculo más cercano lanzó contra el secretario político en Nochebuena. Pero en los últimos días ha recuperado el tono desafiante que emplea con los enemigos externos para enfrentarse con su adversario interno. En un último esfuerzo por atraerse el voto de los rezagados, Iglesias golpeó a su número dos donde sabe que más le duele y sacó a relucir la supuesta sintonía que los 'errejonistas' tendrían con los socialistas. Esta ha sido una constante a lo largo de la campaña por parte de los 'pablistas', que han insistido una y otra vez en que, si por el secretario político hubiera sido, Pedro Sánchez y Ciudadanos estarían hoy al frente del Ejecutivo en vez de Mariano Rajoy.

Iglesias lo volvió a deslizar ayer de modo indirecto con una negación en la cadena Ser que sonó a otra cosa: «No creo que Íñigo esté secuestrado por una gente cercana al PSOE». Fue una manifestación con doble sentido ya que le sirvió a la vez para defender a su círculo más cercano -Irene Montero, Rafa Mayoral y Juanma de Olmo- de ser «unos cortesanos» que miran por su propio interés y no por el del partido. Lo curioso es que esta acusación no la lanzó Errejón, sino Luis Alegre, a quien precisamente los 'errejonistas' derribaron de la Secretaría General de la Comunidad de Madrid. Iglesias no se quedó ahí en sus comentarios sobre el número dos del partido y lanzó toda la traca. También le acusó de «no ir de frente» o de «falta de valentía» por no disputar cara a cara el liderazgo de Podemos. Errejón, según Iglesias, «tiró la piedra» con su rebelión interna y después «escondió la mano».

«Voy de frente»

Mientras arrecian los ataques, el destinatario de los mismos opta por la contención. Errejón considera que enfrentarse abiertamente a Iglesias sería dar la razón al secretario general, cuya estrategia de campaña se ha basado en destacar que la de Vistalegre II es una batalla por el control del partido y no por las ideas que lo regirán en el futuro. Tras los reproches del secretario general, el número dos se limitó a señalar que siempre ha ido de frente, a pedir responsabilidad ante la militancia y a defender una campaña sin estridencias ni subidas de tono.

Los 'errejonistas' juegan con ventaja. Iglesias ha apostado al todo o nada. Si pierde se irá. No solo dejará de ser secretario general sino que el jueves además abrió la puerta a renunciar a su escaño en el Congreso. Errejón, en cambio, no seguirá ese camino y ya ha adelantado que, pase lo que pase, se queda en Podemos. Para los suyos, una derrota por poca diferencia de votos sería casi una victoria.

Aún si es descabalgado de la Secretaría Política y de la Portavocía en el Congreso, Errejón contará sin dudas con una amplia representación en el Consejo Ciudadano que le permitirá defender sus tesis en el máximo órgano de Gobierno de Podemos después de la Asamblea Ciudadana.

Hasta ayer habían participado en las votaciones más de 132.000 personas de los 450.000 inscritos. Se trata ya de una cifra superior a la registrada en la consulta del pasado diciembre que fijó las reglas de la Asamblea Ciudadana y que supuso el primer enfrentamiento directo entre Iglesias y Errejón. Entonces ejercieron su derecho al voto 99.000 inscritos y el secretario general se impuso al político por apenas 2.000. Ahora hay 33.000 sufragios más que entonces y los 'errejonistas' se malician que la mayoría son suyos.