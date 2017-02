Los 'pablistas' amenazan con una desbandada general

Madrid. «Que sepa todo el mundo que no voy de farol». Pablo Iglesias no pudo ser más explícito a la hora de reafirmarse en que renunciará al liderazgo del Podemos si sale derrotado el domingo de Vistalegre II. Pero la marcha del secretario general podría no ser la única en caso de victoria 'errejonista'. Su jefa de gabinete, Irene Montero, anunció ayer que pondrá su cargo en el partido y su acta de diputada a disposición de la nueva dirección que se formase tras la salida Iglesias.

Aunque sin responsabilidades orgánicas, Jorge Verstrynge también avisó que se desvinculará del proyecto si hay un cambio de líder. No serían las únicas bajas, advierten desde el entorno del secretario general. La renuncia de los dirigentes 'pablistas' supondría un duro golpe para un partido que se encuentra dividido al 50% por la pugna entre sus dos máximas figuras.

En el sector crítico, Errejón también se ha comprometido a poner sus cargos a disposición del partido en el caso de que Iglesias renuncie a la Secretaría General pero nunca ha hablado de irse. En cualquier caso, todo apunta a que si se hace con la mayoría en el Consejo Ciudadano, el secretario político se presentaría a una nueva elección para secretario general.

En el caso de victoria 'pablista' también existen las incógnitas. Iglesias ha insistido en que integrará a todas las familias en su comisión ejecutiva. La duda es que hará con Errejón. Ha dicho que lo quiere a su lado, pero también le ha invitado a presentarse a la Alcaldía o a la Comunidad de Madrid porque «sería un magnífico candidato». Errejón, de momento, no piensa moverse, aunque sea en tareas de diputado raso.