Ana Mato declarará finalmente en el juicio de 'Gürtel'

La exministra de Sanidad Ana Mato finalmente declarará en el juicio de la primera época del 'caso Gürtel' que se celebra en la Audiencia Nacional. Mato será interrogada este próximo lunes, después de que el tribunal haya decidido -sin unanimidad- que las personas encausadas en esta pieza como partícipes a título lucrativo también deben declarar, aunque lo harán, tal y como ha pedido la Fiscalía, en condición de testigos. La defensa de la exministra ya había anunciado que, si no era indispensable, Mato prentendía no acudir al juicio. El PP, ayer, tras conocer la citación de Mato pidió que se respetara su presunción de inocencia para no dañar su «crédito reputacional».