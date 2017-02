Mas siguió con los preparativos del 9-N tras la suspensión, declaran los testigos

Aunque Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau basan su línea de defensa en afirmar que a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el Constitucional suspendió la consulta llamada proceso participativo del 9-N, toda la organización de la votación quedó en manos de un ejército de 42.000 voluntarios y que la administración catalana se quedó al margen, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que no fue así y considera que la Generalitat tuteló la consulta hasta el final. «Hubo control público de los hechos desde el principio hasta el final», sostuvo ayer el fiscal Emilio Sánchez Ulled.

Una tesis que varios testigos del juicio del 9-N corroboraron en el segundo día de la vista judicial, en el que declararon que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron la providencia dictada por el Constitucional porque continuaron con los preparativos de la votación. Entre esos testimonios estuvo Dolores Agenjo, la única directora de instituto que se negó a entregar las llaves del centro para que fuera utilizado como colegio electoral. Agenjo, ya jubilada y ahora miembro de Ciudadanos, señaló que durante el 6 y 7 de noviembre, es decir, dos días después de la suspensión del Constitucional, recibió órdenes del Departamento de Educación para que entregara las llaves del centro y la votación pudiera tener lugar en el centro escolar que dirigía de L'Hospitalet.

Esas órdenes, dijo ante el tribunal, fueron llamadas de la directora de servicios territoriales de la Consejería de Educación, que la «violentaron», aunque se negó a colaborar con el 9-N. Afirmó que solo se hubiera avenido a entregar las llaves, si se lo pedían por escrito y de manera formal, extremo que la administración no quiso, más aún cuando Agenjo le trasladó que entregaría el documento al Ministerio de Educación y a la Delegación del Gobierno en Cataluña.

El fiscal intenta probar que el Gobierno catalán controló hasta el final todo el proceso de la consulta



Un exalto cargo reconoce que la página web del 9-N se mantuvo operativa hasta el último día

El otro testigo que con su declaración puso en cuestión, en su caso sin quererlo, la versión de los exmiembros del Ejecutivo catalán fue el coordinador de todo el operativo del 9-N, que entonces era el número dos del Departamento de Gobernación, Joan Cañada, y que fue contratado para hacerse cargo del proceso. Cañada reconoció que la página que se puso en marcha para informar sobre la consulta y para que los voluntarios se apuntaran se mantuvo operativa a pesar de la suspensión del Constitucional.

Según argumentó, entre el 4 y el 9 de noviembre no se actualizaron los contenidos, pero no se desactivó la web porque no era posible. En este punto entró en contradicción con la opinión de otro alto cargo del Gobierno catalán durante la consulta del 9-N, el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat durante el 9-N, Jordi Escalé, quien aseguró que nadie le pidió que se eliminara la web, algo que sí era posible. Escalé reconoció además que se repartieron ordenadores de la Generalitat para la votación entre el 7 y 8 de noviembre, cuando el Constitucional ya la había suspendido.

Dudas legales

El fiscal se esforzó ayer en tratar de demostrar además que las empresas subcontratadas para las aplicaciones informáticas entregaron algunos trabajos después del 4 de noviembre y que los técnicos de la Generalitat instalaron esas herramientas informáticas después de la suspensión. El fiscal preguntó cómo puede ser que T-Systems, el proveedor contratado por la Generalitat, certificara la entrega el 6 de noviembre. El ex alto cargo salió como pudo y respondió que «el 4 de noviembre estaban todos los ordenadores maquetados, con todo instalado».

Escalé reconoció que un responsable de T-Systems le envió una carta en la que planteaba dudas legales sobre si tenían que seguir con el trabajo una vez suspendida la votación. Tras consultarlo con su superior, el consejero de Empresa, Felip Puig, la respuesta fue que la Generalitat garantizaba por escrito que la compañía no incurría en ninguna irregularidad si seguía adelante con el encargo. El responsable de la firma ratificó que la Generalitat les dijo por carta que no hacían nada ilegal.

En la segunda jornada del juicio, la acusación particular intentó probar que la Generalitat presionó a los directores de los colegios en los días previos a la consulta, para lo que hubo testimonios que lo avalaron y lo desmintieron. Asimismo, la Fiscalía intentó probar que el Gobierno catalán estaba detrás de la apertura de los colegios y no los voluntarios, como mantiene la defensa.