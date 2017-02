Errejón reprocha a Iglesias que use Madrid para un cambio de cromos

El intento de Pablo Iglesias de sacarse de encima a Íñigo Errejón colocándole como candidato a la Alcaldía de Madrid ha producido el enésimo terremoto en Podemos. La operación del líder del partido para situar a su hasta ahora número dos como sustituto de Manuela Carmena no ha gustado a los 'errejonistas'. No solo se ha recibido como un intento de desplazar a Errejón a la política municipal, sino que además se valora que Iglesias se ha extralimitado en su propuesta al apropiarse de un asunto que le corresponderá decidir en su momento a Ahora Madrid, una coalición en la que Podemos es la formación de mayor peso pero de la que también forman parte otras que se ven ninguneadas.

Pese al malestar generado entre los 'errejonistas', Iglesias insistió ayer en que el Ayuntamiento madrileño sería un buen destino para su número dos si sale derrotado de Vistalegre II. «Errejón -según el líder de Podemos- entiende que tenemos dos proyectos distintos y que esos proyectos tienen que confrontar democráticamente, y si gana el suyo, él será el líder nacional de Podemos, y si gana el mío, sería yo. Pero me parecería muy sensato que Íñigo pudiera dar ese paso. Sería un excelente candidato que podría ganar tanto el Ayuntamiento como en la Comunidad». El secretario general trató de quitar hierro a la polémica y aseguró que él y Errejón han hablado en distintas ocasiones sobre el salto del segundo a la política municipal o autonómica, un paso que el secretario político rechaza por el momento.

Horas más tarde le respondía el secretario político con un nuevo cruce de declaraciones. En tono duro, aseguró que el Ayuntamiento de la capital «no es una parada en boxes para poner a nadie». Sí confirmó que han hablado de esta posibilidad, pero solo a modo de intercambio de opiniones y no sobre algo concreto. «La Asamblea Ciudadana de Podemos -añadió- no es un intercambio de cromos, y muchos menos un intercambio de cromos que no son nuestros. Hay que tener respeto a las candidaturas municipalistas y a los compañeros que lo están haciendo muy bien en el Ayuntamiento de Madrid».

Rita Maestre, portavoz en el ayuntamiento de la capital, también calificó la oferta de intento de apartar al número dos del partido de la primera línea nacional. Consideró que es una intromisión en la lista que tenga que elaborarse para las elecciones municipales de 2019 en la que Iglesias no puede decidir quién es candidato y quién no. «Es -añadió- una falta de respeto grave a nuestra candidatura (ella fue la número tres en la candidatura de 2015) y espero que no vuelva a suceder». Esta nueva polémica vuelve a poner de manifiesto la casi imposibilidad de que Iglesias y Errejón sigan codo con codo tras el próximo domingo, cuando uno de los dos saldrá derrotado de Vistalegre II. Iglesias renunciará a su cargo al frente del partido si pierde, mientras que si gana parece interesado en buscar un puesto para su número dos lejos de él y de la política nacional.