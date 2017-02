El Parlamento señala a Chaves y Griñán como responsables del fraude de los cursos

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los máximos responsables políticos del supuesto fraude de los cursos de formación, según las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz. El que fue considerado el gran escándalo de corrupción de la región, por encima de los ERE, se ha ido desinflando en los juzgados, pero también en el Parlamento, que ha reducido el caso a «desórdenes e incidencias» en el control, seguimiento, ejecución y evaluación de la subvenciones.

El informe con las conclusiones, un documento de 136 páginas, fue presentado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), quien no adelantó detalles sobre el contenido del mismo al tratarse de información reservada. Pero en un caso que salpicaba de lleno a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que llegó a declarar en la comisión, los detalles no iban a quedar en el limbo mucho tiempo. Así, rápidamente trascendió que el foco se limitaba a ambos expresidentes -procesados por el caso ERE- por su responsabilidad 'in eligendo e in vigilando' a lo largo de sus años de presidencia y por su papel en la elección de los responsables de la Consejería de Empleo.