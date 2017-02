MUCHO MÁS QUE OTRA FOTO

El álbum de fotos del 'procés' ya tiene otras dos impactantes imágenes. La del expresident catalán Mas y sus exconsejeras Ortega y Rigau en el banquillo de los acusados, procesados por desobediencia al Constitucional y por prevaricar con la seudoconsulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Y la de la marea popular que les acompañó hasta el Palacio de Justicia, con el actual president, Carles Puigdement, al frente.

Dos potentes imágenes para un 'book' lleno de momentos para la historia y algo más importante: el salto del 'procés' de la política a los tribunales.

Sin duda que habría sido deseable que lo vivido ayer jamás hubiera sucedido. ¿Era imprescindible judicializar el 9-N una vez que la consulta ilegal que quería la Generalitat derivó en una seudoconsulta reivindicativa y sin validez alguna? Posiblemente no. ¿Hubiera contribuido a rebajar la tensión? Es probable que, tampoco.

Si Mas, Rigau y Ortega afrontan un proceso judicial que puede terminar con su inhabilitación es porque la Justicia catalana, no porque ningún otro estamento haya visto razones dirimir en un juicio si su actuación el 9-N vulneró o no la ley. En otras palabras, si fue democrática. Porque sin respeto a las normas no hay democracia.

El soberanismo catalán se la jugó de verdad en las elecciones al Parlament del 27 de septiembre de 2015. Se la jugó... y perdió.

La antigua Convergencia (hoy reconvertida en el PDECat), Esquerra Republicana y las dos organizaciones civiles proindependencia, la Asamblea Nacional (ANC) y Omnium Cultural, concurrieron en una sola lista bajo el nombre de Junts pel Sí, ignorando diferencias sociales, políticas y económicas. El objetivo era doble: que la mayoría absoluta de los electores y del nuevo Parlament les respaldara e iniciar de inmediato el proceso de ruptura unilateral con España.

Los independentistas lograron los escaños. Entre JPS y las CUP se hicieron con 72 de los 135 asientos del Parlament. Pero no con los votos. Se quedaron en un 48%. Cifra muy importante, pero que no es la mitad más uno del censo, ni legitima ningún plan rupturista.

Dio igual. El secesionismo catalán ha roto con el Gobierno español y con el principal partido de la oposición, el PSOE. Con un Poder Judicial al que acusa sin recato de ser apenas un títere del Ejecutivo. Con la mitad de la población catalana que no está por la ruptura. Y con una Europa en la que nadie ha 'comprado' su producto. Aún así, el independentismo catalán se encamina al choque de trenes.

Es evidente que en Cataluña hay un problema político. Como lo es que hace tiempo debieron sentarse las bases para su resolución. Desgraciadamente no ha sido así. Y lo más grave es que ya no es seguro que la situación sea reconducible por vías exclusivamente políticas. No lo digo yo. Es el mensaje que insiste en trasladar el independentismo.

Si los secesionistas se empeñan en colocar las urnas, lo que Madrid jamás tolerará, sólo cabe esperar que se agudice el conflicto y que vuelva a judicilizarse. Ojalá que al 'no' al referéndum le sigan unas elecciones y quienes sumen mayoría -en Cataluña se cree que podrían ser ERC y los 'comunes' de Colau- regresen de nuevo a la política en busca de acuerdos y no de confrontación. Ojalá, pero no es ese el sonido de la política catalana.