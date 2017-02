El exsecretario se retirará de la política si pierde las primarias

«Si pierdo, no seguiré en política». Esos son los planes de Pedro Sánchez en caso de no recuperar el cargo de secretario general del PSOE en las primarias de mayo.

Lo de irse a casa, según Sánchez, no sería un pronto ni una reacción de despecho porque ya para presentarse a las primarias tuvo dudas. Después de aquel comité federal del 1 de octubre en el que dimitió estuvo «tentado de dejar la política» y dedicarse a «otras cosas», como la universidad o a «ganarme la vida como cualquiera». Pero al final, «por razones políticas y no personales», optó por presentarse «con todas las consecuencias», entre ellas la de «colgar las botas» si pierde.

El exlíder socialista señala en una entrevista con el diario '20 minutos' que el PSOE está dividido desde el congreso celebrado en Sevilla en 2012, y que ganó Alfredo Pérez Rubalcaba a Carme Chacón. Esa fractura, dice, debe ser «solventada», y para ello no ve otra salida que venza la candidatura «que humildemente» representa porque es la que «de manera más creíble» expresa lo que cree «la mayoría de la militancia». El rumbo que lleva ahora el PSOE de la mano de la comisión gestora le ha situado, a su juicio, «en tierra de nadie», lejos de ser un partido «de izquierdas».

Sánchez, que no olvida que no es presidente del Gobierno porque Podemos no quiso abstenerse en su investidura, no ve fácil la colaboración con ese partido, aunque ve un resquicio si después de la asamblea de Vistalegre II el nuevo líder es Íñigo Errejón porque aprecia en sus planteamientos «un posicionamiento más posibilista» que en los de Pablo Iglesias.