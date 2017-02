«Pablo Iglesias es el líder de Podemos y lo va a seguir siendo»

Íñigo Errejón (Madrid, 1983) ha dado un paso al frente para dar «la batalla de las ideas» en Vistalegre II. Lo ha hecho para defender la transversalidad como única forma de alcanzar el poder y para alertar sobre el peligro de «arrinconarse» en las posiciones de la izquierda tradicional y de la protesta.

-¿Qué se juega Podemos en Vistalegre II?

-Nos jugamos la posibilidad de construir una organización madura. A estas alturas nadie discute que hemos cambiado la política española, pero yo no me conformo con eso. Ya hemos sido capaces de plantar cara a los privilegiados y ahora toca la segunda parte de la tarea. Y ésta consiste en convencer a los millones de españoles que todavía no confían en nosotros de que tenemos un proyecto de país en el que se están incluidos. También debatimos si Podemos se encierra en sí mismo y se convierte en una organización de resistencia o si mantenemos una vocación de mayorías.

-Entonces no es una lucha solo por el liderazgo del partido, como ha sostenido en los últimos días Pablo Iglesias.

-No lo es. De hecho, solo hay una candidatura con posibilidades a la Secretaría General, que es la de Pablo [Iglesias]. Temo a veces que aquéllos que quieren hablar sobre nombres nos impidan discutir de lo fundamental, que es el rumbo político. Estoy orgulloso de militar en una organización política en la que podemos manifestar diferencias políticas y acto seguido decir que queremos remar juntos. Pero en Podemos se acabó el tiempo del todo o nada, del conmigo o contra mí y de la cultura del presidencialismo. Hay que madurar hacia una organización compleja, plural y democrática.

-¿Tan profundas son las diferencias con Pablo Iglesias como para haber llegado a Vistalegre II tan desunidos?

-La primera condición de las primarias es que haya proyectos diferentes. Hay que plantearse que quizá haya una contradicción entre querer organizaciones políticas democráticas y que luego los debates que se den en ellas se interpreten como el Apocalipsis. No me cabe la menor duda de que en Podemos vamos a seguir trabajando juntos el día después de nuestro congreso. Además, casi como confesión, tengo ganas de que cerremos este proceso y podamos dedicar el grueso de nuestros esfuerzos al trabajo en las instituciones y al trabajo con los colectivos de la sociedad civil para poder demostrar a mucha gente que una España diferente es posible.

-Insiste en que una vez finalice el congreso todos deben remar juntos. ¿De verdad eso será posible después de las discusiones tan profundas que están manteniendo?

-Tiene que serlo, pero es verdad que hay que hacer una llamada a la responsabilidad. Todos los compañeros y compañeras deberían tatuarse que el día después del Congreso hay que remar juntos. Creo que me he esforzado a lo largo de todo este proceso para establecer las condiciones no solo para que Pablo siga al frente del partido, sino también para que podamos trabajar juntos escogiendo las mejores ideas y compañeros. ¿Seguiremos todos en las mismas posiciones? Probablemente no. Seguramente se moverán las posiciones como resultado de lo que decidan las bases. Yo asumo que podría no desempeñar las mismas funciones si así lo decide la gente con sus votos y creo que esto es una demostración de honestidad.

-¿No cree que la imagen de las últimas semanas puede haber decepcionado a muchos de sus votantes?

-No es una buena imagen. Quiero seguir en una organización en la que se debata abiertamente de ideas porque sino no hay manera de que surjan las mejores. Ahora bien, hay que hacer una autocrítica con respecto a la necesaria prudencia. Creo que el paso atrás de Nacho Álvarez y Carolina Bescansa es un toque de atención que nos dice que hay que llevar a cabo los procesos de otra forma. Tenemos que construir una organización más amable en la que uno pueda pensar distinto sin que eso le convierta en un adversario.

El liderazgo de Podemos

-Pablo Iglesias ha insistido en que dará un paso al lado si su proyecto es derrotado en Vistalegre II. ¿Qué ocurriría entonces?

-Pablo es el secretario general de Podemos ahora y lo va a seguir siendo. Otra cosa es que uno en campaña diga las cosas que considera más necesarias o más útiles. Nadie le está disputando el liderazgo de Podemos. En el remotísimo caso de que eso se produjera, yo por supuesto, pondría mi cargo a disposición del partido.

-¿Cree que esta insistencia en la posible renuncia de Pablo Iglesias es una estrategia interesada?

-Creo que es persistir en un modelo de partido que está terminado y que consiste en el plebiscito y en elegir entre blanco o negro.

-¿Corre riesgo el futuro de Podemos en esta Asamblea Ciudadana?

-Corre riesgo el rumbo, pero no el futuro del partido. Va a seguir habiendo Podemos para rato. Cuando algunos de nuestros adversarios se confían en que el proceso de debate les libre de nosotros están siendo un tanto ingenuos. Ahora bien, vamos a decidir qué Podemos tendremos, si uno que se cierra y se queda en el lado izquierdo del tablero o uno transversal y que se abre a las mayorías. Yo defiendo la misma hoja de ruta que nos ha permitido llegar hasta donde los hemos hecho. No representamos a cinco millones de personas y gobernamos muchas grandes ciudades de este país por haberle hablado a los que ya estaban convencidos, sino por haber despertado ilusión entre mucha gente que había votado cosas muy diferentes.

-¿Qué siente cuando le catalogan de moderado?

-Las etiquetas del adversario solo valen para el adversario. No hay nada más ambicioso y transformador que construir una mayoría nueva. Nada les alegraría más a los partidos tradicionales y grandes poderes económicos que un Podemos que se queja de todo y es incapaz de construir una mayoría nueva. Lo que más nervioso les pone es una orientación transversal y de mayorías, y esa es la que yo propongo.