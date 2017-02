Pujol asumió quedarse con «toda la mierda» de Convergència al abandonar el partido

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, investigado en la Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, mantiene una agenda muy discreta y apenas se deja ver en público. Con 87 años y alejado de los focos, está a la espera de que se resuelva la causa penal que tiene abierta desde que en 2014 confesó que había mantenido una fortuna oculta en Andorra. Sin embargo, recientemente rompió su silencio para reconocer que poco después de que admitiera el escándalo de los depósitos en el extranjero mantuvo una reunión con Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, en la que se mostró dispuesto a asumir «toda la mierda del partido».

Pujol pidió a su sucesor que le expulsara del partido, que le retirara todos los honores como el de 'molt honorable president' y la pensión por expresidente y que se quedaría con todas las consecuencias de la bomba causada por el supuesto fraude fiscal, a cambio de que Convergència y los dirigentes nacionalistas defiendan la obra de gobierno de los 23 años de pujolismo.

En una conversación privada con estudiantes en un restaurante de Barcelona, difundida por 'La Vanguardia', el expresidente autonómico consideró además «fácil» que Oriol Junqueras (ERC) sea el próximo presidente de la Generalitat, no así Ada Colau, porque a su juicio Esquerra se está «aprovechando» de la actual «debilidad» del PDeCAT, un nombre que no le gusta para la CDC que fundó en 1974. «Esto de cambiar el nombre... Si hay que pagar una multa, pues la pagamos; si tenemos que decir que lo hicimos mal, de acuerdo; que nos debemos someter a inspecciones, también; pero el nombre, no lo cambiemos», expresó.

Jordi Pujol designó a Mas como su delfín y sigue creyendo en el actual presidente del PDecAT como futuro candidato a la presidencia de la Generalitat, una vez que Carles Puigdemont ya ha dicho que no optará. A su entender, el liderazgo en la exConvergència ha quedado un «poco tocado», pero le «gustaría» que Mas se ofreciera para volver a presentarse. Siempre y cuando no sea inhabilitado en el juicio que arranca el lunes que viene por la consulta del 9-N de 2014.

El expresidente de la Generalitat, que se sentará en el banquillo junto a Joana Ortega e Irene Rigau, insistió este viernes en que cree que será condenado, aunque se considera inocente y está convencido de que en el 9-N no cometió ningún delito, como tampoco lo hicieron sus colaboradores más estrechos en la gestión del partido, a pesar de las causas abiertas por corrupción. La última, la 'operación Pika', llevada a cabo el jueves, no es más que un «montaje» que busca «hacer mal» a CDC y al soberanismo, según Mas.

Abuso de poder

El dirigente nacionalista calificó la operación policial contra el 3% de «escándalo», en la medida en que quien actuó no fue el juez, sino la Fiscalía, que para el líder secesionista obedecía órdenes directas del Gobierno central. Por ello, anunció que abogados del entorno del PDeCAT se están planteando querellarse contra la Fiscalía por «abuso de poder». «Esto pasa en vigilias del juicio del 9-N, a alguno le interesa que se hable de la corrupción y no del juicio», acusó. Mas sembró la duda de la mano negra contra el independentismo y el ataque del Estado contra Cataluña y afirmó que cuando ocurre algo importante para el proceso, como las elecciones de 2012, las municipales de 2015 o la presentación de Junts pel Sí, se pone en marcha alguna «operación Cataluña». «Nos quieren eliminar con calumnias y montajes», dijo. Según Mas, «se demostrará que en CDC no hubo financiación irregular» y puso la «mano en el fuego» por Andreu Viloca, Antoni Vives y Francesc Sánchez. Sobre este último aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en las finanzas del partido, de Vives señaló que es un hombre de «principios» y de Viloca que le han «destrozado la vida».

Tras pasar una noche en la comisaría de la Guardia Civil de Tarragona y quedar en libertad, Francesc Sánchez, excoordinador de régimen interno de CDC y ahora apartado de la política, dijo que no tiene «nada que esconder». «Me pueden investigar de arriba abajo. Estoy absolutamente tranquilo», aseguró. «El registro fue muy rápido, acabamos en menos de una hora porque no tenían nada que mirar», añadió. El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, también se apuntó a las tesis de Mas. «La única explicación a esta actuación de la fiscalía sólo la puedo ver en clave política. Dentro de pocos días hay un hecho jurídico, judicial y político que es mucha casualidad, y a mí me cuesta mucho creer en las casualidades», dijo. Oriol Junqueras, en cambio, por segundo día consecutivo, se negó a comprar la teoría esgrimida desde el PDeCAT de la mano negra contra el proceso independentista.

Mientras tanto, la Generalitat anunció este viernes a bombo y platillo que está «desplegando a toda máquina y con la máxima eficiencia» la futura hacienda propia, una de las tres estructuras de Estado que Carles Puigdemont necesita para el día después de la desconexión, junto a la seguridad social y la ley de transitoriedad jurídica.