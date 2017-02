El exprofesor del Vallmont: «Espero que esta pesadilla acabe ya»

La Audiencia de Madrid ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra el exprofesor del Colegio Vallmont Carlos R. I., quien se enfrenta a 71 años de cárcel por 13 delitos de abusos a menores y que ha pedido al tribunal "que esta pesadilla", que dura ya dos años, "acabe ya lo antes posible".

Tras ocho sesiones -todas a puerta cerrada- 32 testigos y nueve peritos, la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid ha dado por concluida la vista oral contra el exprofesor, quien ha hecho uso del turno de última palabra para negar, como ya hizo el día de su declaración, que abusara sexualmente de los niños.

Fuentes jurídicas presentes en la sala han señalado que el procesado ha vuelto a declarar su inocencia y han recordado que esta causa comenzó hace dos años, los que lleva él en prisión provisional, y que por ese motivo está deseando que "esta pesadilla acabe ya lo antes posible". En su breve intervención, de apenas 30 segundos, se ha definido como "un hombre normal" y ha apelado a su mujer y sus dos hijos al destacar que "le quieren mucho y que le están esperando fuera".

Antes de las palabras del acusado, las partes han expuesto sus informes definitivos y la Fiscalía ha dicho que existe "abundante prueba" para condenar al acusado, para quien pide 71 años de prisión por trece delitos continuados de abusos sexuales a menores de trece años durante los años 2010 al 2015, e indemnizaciones que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros para cada uno de los perjudicados. La fiscal ha solicitado al tribunal una sentencia condenatoria en base a las declaraciones de los menores y, sobre todo, a los informes periciales que evidencian que todos ellos sufrieron abusos en reiteradas ocasiones, han explicado las fuentes.

Se trata de los mismos argumentos que han defendido los abogados de las familias de los menores, que solicitaban inicialmente hasta 91 años de cárcel para el docente, pero que han rebajado su petición a 73 años al pedir seis años en lugar de siete para aquellos casos en los que el profesor no era el tutor de la supuesta víctima. No hay cambios en las indemnizaciones, 10.000 euros para cada menor. "Hemos puesto ya toda la carne en el asador y ahora todo está en manos del tribunal", ha manifestado a los medios Jose Miguel Garrido, letrado que representa a las familias de once de los trece menores del colegio, situado en Villanueva del Pardillo (Madrid).

La defensa

Por su parte, la defensa ha sostenido la inocencia del profesor en base a "las múltiples contradicciones" en que han incurrido los menores en sus declaraciones, así como por los testimonios de los compañeros del docente que afirman que "nunca vieron nada raro" en sus clases. Y ha cerrado su intervención subrayando las conclusiones de los informes periciales que demuestran, en su opinión, que "los relatos de los niños están contaminados".

Los informes periciales del psicólogo del Centro especializado de Intervención en abuso sexual infantil (CIASI), que se entrevistó con los niños uno a uno "no son concluyentes". De esta forma, el perito no afirma completamente que los relatos sean verídicos de la misma forma que tampoco descarta que los hechos hayan ocurrido como los contaron los menores.

Se trata de la misma conclusión a la que ha llegado el forense del juzgado, pero no así el doctor Jose Cabrera, que elaboró un informe, encargado por la defensa, en el que destaca "las muchas contradicciones" que existen en los relatos de los niños lo que, a su juicio, no permite darles credibilidad.