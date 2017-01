Rajoy recibe a las familias de las víctimas del Yak-42 catorce años después de la tragedia

madrid. Las puertas de la Moncloa se abrirán hoy para recibir a las familias de los 62 militares españoles que fallecieron el 26 de mayo de 2003 en el siniestro aéreo del Yak-42. Casi catorce años después de la tragedia, Mariano Rajoy se reunirá por primera vez con los allegados de las víctimas que regresaban aquel día de una misión en Afganistán. El presidente del Gobierno ha aceptado la solicitud de la asociación que les representa dos semanas después de que la ministra de Defensa pidiera disculpas en nombre del Estado.

En el encuentro, convocado a partir de las 10:30 horas, estará también presente la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. El pasado 10 de enero era ella quien atendía la demanda de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42 y se comprometía a buscar «por tierra, mar y aire» los documentos referentes a los vuelos que se realizaron previamente con el mismo aparato.

De aquella cita, los familiares salieron satisfechos, agradecidos por el trato de «cariño» y con la sensación de que el marcador se ponía a cero. La ministra de Defensa acababa de asumir por completo el informe del Consejo de Estado que establece, pese al tiempo transcurrido, la responsabilidad patrimonial de la administración. Un documento que salió a la luz el 3 de enero y que cambió la relación del PP con los afectados por el accidente. «Al hacerlo suyo, nos viene a decir a todos que el Yak-42 nunca debió despegar», coincidían los portavoces de la asociación Curra Ripollés, Miguel Ángel Sencianes y Francisco Cardona.

Pero tuvieron que esperar a la comparecencia de Cospedal en el Congreso, el 17 de este mismo mes, para escuchar lo que llevaban reclamando mucho tiempo. «Que el Ministerio Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad objetiva del Estado sobre el Yak, creo que es una cuestión importante de reconocimiento de una reparación moral -admitía ante los grupos parlamentarios-; yo no tengo ningún problema, y entre mis muchos defectos no está la soberbia, en pedir perdón».

Las disculpas del presidente

Hoy será Mariano Rajoy quien deba pronunciarse sobre «si asume la petición de perdón expresada por la ministra de Defensa en relación con la tragedia del Yak-24». La pregunta se la formulará en la sesión de control al Gobierno el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando y, para entonces, la reunión con la asociación de víctimas ya se habrá celebrado.

El presidente ha suscrito en sus intervenciones públicas cada palabra y cada actuación emprendida por Cospedal encaminada a compensar el daño moral causado a las familias.

Los afectados siempre han reprochado al Gobierno del PP, más en concreto a quien dirigía el departamento de Defensa en 2003, Federico Trillo, la gestión del accidente y la identificación errónea de 30 de los cadáveres. Pero además, el Ejecutivo de Rajoy llegó a indultar en 2012 a los militares condenados por esa labor.

La dimisión de Trillo como embajador en Londres el pasado 12 de enero no terminó de convencer a la asociación, que demanda del exministro una asunción de responsabilidades. Ahora, el veterano dirigente popular ha solicitado su reingreso, paradójicamente, en e l Consejo de Estado. «Es su trabajo -justificó la semana pasada Rajoy-, no puede no trabajar».