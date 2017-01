Podemos dona 500.000 euros a proyectos sociales

madrid. Podemos donará 500.000 euros a distintos proyectos sociales. Esta cantidad proviene del sueldo de sus cargos orgánicos. El partido que lidera Pablo Iglesias tiene fijado un salario máximo para sus representantes en las instituciones públicas de tres veces el salario mínimo, que actualmente asciende a 707 euros mensuales. Toda cantidad que la sobrepase debe ser donada, según establecen los estatutos de la formación. En este marco Podemos creó el proyecto Impulsa, que este año cumple su tercera edición.

Los proyectos que recibirán los fondos han sido seleccionados en una votación en la que han participado 9.481 inscritos en Podemos. Entre los elegidos a nivel nacional figuran una iniciativa para evitar el acoso escolar por causa de la homofobia, otra para la participación social de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y una tercera para mejorar la imagen de zonas deprimidas por medio de la cultura y ofrecer actividades educacionales a los menores que habitan en ellas. Cada uno de estos proyectos recibirá 30.000 euros. El resto de los fondos han sido repartidos entre iniciativas de ámbito regional y entre círculos de Podemos para que estos desarrollen sus propias ideas sociales o apoyen otras a nivel local.

Según sostiene el partido morado, mientras los partidos tradicionales no aceptan la limitación de salarios para sus cargos, «Podemos devuelve a la sociedad parte del dinero para apoyar proyectos que mejoran la vida de la ciudadanía en su ámbito más cercano». Así, las reglas del partido establecen que «hacer política debe ser un servicio para la sociedad y no una forma de hacer dinero, y asumen el compromiso de tener un límite salarial de tres salarios mínimos interprofesionales». Durante el acto en el que se anunciaron los premiados, Íñigo Errejón destacó la importancia de mostrar la utilidad de Podemos. «Ganamos la credibilidad no solo con lo que decimos, sino mostrando lo que hacemos», señaló el secretario político.