Feijóo apunta que Cifuentes solo podrá bajar impuestos si cumple con el déficit

madrid. Alberto Núñez Feijóo puso ayer límites a la autonomía fiscal que reivindican algunas comunidades autónomas del PP, fundamentalmente Madrid, y Baleares, gobernada por los socialistas. El presidente gallego defendió que sólo aquellas regiones que se ajusten a los objetivos de déficit estarían en disposición de poder bajar impuestos a sus ciudadanos. Un requisito que el Ejecutivo madrileño no cumplió en 2015, último ejercicio cerrado.

«Si usted tiene que acudir al dinero de todos para llegar a fin de mes, usted no puede bajar los impuestos, porque, si lo hace, nosotros estamos financiando su bajada de impuestos», advirtió Feijóo en un almuerzo del Club Siglo XXI celebrado en Madrid agitando la ley de estabilidad presupuestaria de 2012. El debate sobre la armonización fiscal entre todas las autonomías irrumpió el pasado 17 de enero en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. Dirigentes socialistas, con Susana Díaz a la cabeza, reclamaron medidas que eliminen el trato desigual en materia tributaria a los ciudadanos según la región en la que vivan. En el foco de las críticas se encontraba la Comunidad de Madrid, donde el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100% y el de Sucesiones y Donaciones, al 99%.

La presidenta andaluza reprochó que haya comunidades que, por estar mejor financiadas que otras, se puedan permitir el lujo de rebajas fiscales, y defendió que, por lo tanto, se actúe para eliminar lo que considera competencia desleal entre administraciones y un escenario con españoles de «primera y de segunda». La madrileña Cristina Cifuentes, en cambio, se mantiene como firme defensora de un modelo que en su región está dando «muy buenos resultados» en términos económicos. «Las comunidades de régimen común -asegura- tienen el derecho a establecer la política fiscal que consideren».

Esta apreciación no la cuestiona su compañero de filas, Núñez Feijóo. Pero el presidente gallego recuerda el límite: no suponer un «problema» para la Hacienda estatal. «Madrid ha cumplido el déficit público en la mayoría de las ocasiones, pero algunos años no», puntualizó. Según los datos oficiales, desde que la ley de estabilidad presupuestaria vio la luz, la comunidad se ha ajustado al objetivo en 2012 y 2013. No fue así, sin embargo, en 2014, con una desviación de tres décimas, y en 2015, año en el que superó en 0,7 la cifra fijada.

Cifuentes llegó al Ejecutivo madrileño tras los comicios autonómicos del 25 de mayo de 2015 y todo apunta a que en 2016 su equipo cumplirá con el déficit después de que el Gobierno central decidiera otorgar un mayor margen de maniobra a las comunidades y ampliar el límite del 0,3% al 0,7% del PIB.

Feijóo, en cualquier caso, también reclamó ayer a Andalucía que armonice la jornada laboral, fijada ahora en 35 horas semanales frente a las 37,5 del resto de España. Esta región también cerró 2015 con un incumplimiento del déficit. «¿Tú sabes lo que vale bajar a 35 horas la jornada laboral?», censuró el dirigente gallego con la seguridad de tener al día sus cuentas.