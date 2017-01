Susana Díaz antepone el debate del proyecto al de los nombres

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sigue fiel a su hoja de ruta y mantiene su mutismo sobre si optará a las primarias del PSOE, algo que todos en su entorno dan ya por hecho aunque no lo comunicará oficialmente hasta que se convoquen formalmente. «Ahora no toca», repitió ayer en un acto en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

La secretaria general de los socialistas andaluces mantiene desde hace tiempo que primero toca definir el proyecto de partido y posteriormente ponerle nombre al líder, aunque deja entrever que su modelo de partido va por otros derroteros. Así, ayer pidió un partido fuerte y unido que vuelva a su esencia. «No nos disfracemos de lo que no somos», pidió antes de augurar que el PSOE « se va a levantar muy rápido y en condiciones de volver a ganar muy pronto» unas elecciones generales.

Pocos minutos antes de que Sánchez anunciara precisamente en Sevilla que concurrirá a las primarias, Díaz participaba en Cádiz en el aniversario de la agrupación de Alcalá, la primera de España en el entorno rural y cuna de varias familias socialistas con peso en la primera línea del partido. Allí, acompañada por Elena Valenciano pero sin el apoyo expreso de Alfredo Pérez Rubalcaba, que inauguró el viernes el encuentro y no se quedó a la clausura, reivindicó «sin complejos» al PSOE que gana elecciones y ha gobernado España durante años. Un partido del que tomar nota para «aprender la necesidad de estar más unidos que nunca».

Sin desvelar sus intenciones futuras, la dirigente andaluza subrayó la idea de que ahora es el momento de «saber qué queremos hacer con España y cómo el PSOE puede ser útil a España» y recuperar la confianza porque, recordó, «hace nueve años que no ganamos las elecciones de nuestro país». Un empeño en el que, a juicio de Díaz, toca «ser más PSOE que nunca, defensores de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad». Y recordó que no serán los únicos en enfrentar cambios y congresos. «Es un año para fortalecernos, quien lo haga bien, ganará las elecciones y quien no, perderá», apostilló.

Defensa de la abstención

La presidenta andaluza volvió a defender la abstención a favor del PP, justificando que se hizo para facilitar la gobernabilidad. «El peaje que hemos pagado estos meses ha sido por defender la democracia», insistió. A continuación reivindicó la oposición útil que se está haciendo desde entonces, marcando una vez más distancias con Podemos, un partido al que retó a que «cuando tengan algo que aportar que vengan y nos lo digan». «No nos van a dar lecciones», presumió. Y, en contra de lo dicho por Sánchez en Dos Hermanas, rehuyó de los «líderes que no quieren controles» y confían toda su acción política a la llamada a las bases porque, auguró, «siempre nos llevan al caudillismo».

Díaz esbozó un proyecto de partido que pasa por pensar en los ciudadanos y en la unidad. De hecho, ejemplificó que desde las casas del pueblo se aprende «socialismo democrático», en el que se contrastan ideas, se discute y se «suturan» las diferencias. En este punto, apeló a buscar un proyecto ganador «de todos los socialistas» y a alegrarse de lo bueno que le pase a cualquier socialista «sea quien sea».