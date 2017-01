«Nunca he tenido el ego como un 'ochomil'»

Si Shackleton nunca tiró la toalla, él a sus 66 años tampoco. Fue durante tres décadas el mayor realizador de documentales y jefe de expediciones de España con 'Al filo de lo imposible' y sigue al filo de la vida. Lo mismo planea otra escalada al Karakórum que da charlas sobre cómo vivir con pasión. Su familia sospecha que tiene el DRD4-7R, el gen de la aventura.

¿Anda muy desmotivada la gente por culpa de Trump?

Je, je. Lo que he intentado transmitir a través de 'Motivadores Tour de Mediolanum' es que necesitamos vivir la vida con mayúsculas. Yo he sobrevivido a más de 30 años de aventuras al límite.

Y ha vivido para contarlo. ¿Solo para eso?

Muchas veces me lo he preguntado. Pero creo que no, que si no hubiera podido relatarlo, habría seguido siendo igual de zascandil, aventurero y rebelde.

Desde pequeñito...

Mi padre decía que había tenido tres hijos normales y otro que era yo. A los seis años me marché de casa y mi madre tuvo que llamar a la Guardia Civil. Me pillaron caminando por una carretera en dirección a Dios sabe dónde. Siempre me han atraído los paisajes desolados y grandiosos.

¿Dónde vivía?

En Campamento, una barriada de Madrid fundada por mi abuelo. Todavía la calle principal se llama como él, y como yo.

Lo de Campamento (base) parece premonitorio.

Y de segundo me apellido Lomba, que significa en gallego loma o montaña. Así que ya ve qué predestinación.

¿Al filo de qué vive ahora?

Al filo de la vida. A mis 66 tendré menos fuerzas pero ando con un proyecto a tres años vista con más de veinte expediciones. En un mes me voy a Rusia, luego a Irán, Pakistán... Nuestra obligación es seguir buscando nuestros límites.

¿No será que tiene el ego como un 'ochomil'?

¡Nunca lo he tenido! La historia de 'Al filo' no es la de un director que quiso ser protagonista, como en los banales reality shows que hay hoy en día en la tele. En 'Al filo' los protagonistas han sido Juanito, Edurne... Yo tengo muchos defectos pero la vanidad no están entre ellos.

Eso es porque se ha medido con el Everest...

No es necesario medirse con el Everest para ser humilde. Con salir un día de mal tiempo al Pirineo ya sabes lo que valen tus fuerzas y lo que realmente representas.

El Everest sigue secuestrado, supongo.

Desde que empezaron las expediciones comerciales no he querido volver. Hoy día en el campo base hay discotecas y prostitución. Es un circo de las vanidades y un cúmulo de basura.

Jesús Calleja le acusó de chupar mucho campo base...

Nunca he tenido una guerra con él ni con Frank de la Jungla. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

¿Escalaría algún pico (de audiencia) con Calleja?

Ja, ja, ja... No. La audiencia no me interesa. Nunca he pretendido entretener a la gente sino otra cosa que me parece más noble y que tiene que ver con la educación y la cultura.

¿A qué político llevaría al Karakórum?

A Pablo Iglesias, pero no al Karakórum porque igual le da un soponcio, sino al Pirineo, a escalar.

¿Para bajarle los humos?

Para saber cómo es en realidad. En un día de montaña conoces mejor a una persona que en seis meses de trato normal. La montaña saca de nosotros lo que realmente somos.

¿En la política española hay más Kara que Kórum?

Je, je, je... Creo que tenemos los políticos que nos merecemos.