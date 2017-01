Montoro pide al PSOE la abstención para que los Presupuestos salgan adelante

Madrid. El gran pulso político que mantienen Gobierno y PSOE en estos primeros meses de 2017 es el de los Presupuestos Generales del Estado. Fuentes de la Moncloa han supeditado el envío del proyecto al Congreso a un acuerdo con los socialistas, ya sea tácito o explícito, que garantice que las cuentas saldrán adelante y, sobre todo, que por el camino de su tramitación no quedarán desvirtuadas. Por eso, Cristóbal Montoro aprovechó ayer su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara baja para instar a la negociación y recordar el valor de la abstención. No citó a nadie. Tampoco hizo falta. «No ha podido ser más claro», apuntaron en el Ejecutivo.

El calendario que manejaba el Gobierno para presentar a las Cortes los Presupuestos de 2017 ha ido dilatándose. Si bien es cierto que el pacto de finales de año con el PSOE para aprobar el techo de gasto y fijar el objetivo de déficit público ha calmado la urgencia de Bruselas, desde Hacienda recuerdan la importancia de que la ley que sustenta el proyecto político del Ejecutivo esté lista para su aplicación antes de verano.

Con ese objetivo se mantienen contactos con el resto de fuerzas del arco parlamentario a distintos niveles. Podría decirse que el Gobierno ha desplegado todas sus capacidades para que este no sea el primer fracaso de la legislatura y se debilite el mandato de Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo, la vicepresidenta, el ministro de Hacienda y la dirección del grupo parlamentario están volcados en esta empresa y el socio al que aspiran es el PSOE.

Fuentes gubernamentales enmarcan en este contexto la Conferencia de Presidentes que se celebró en el Senado el pasado 17 de enero y apuntan a lo instrumental de la cita. El Gobierno trata de atraer a su causa a las autonomías, siete de ellas nada menos de signo socialista y con reivindicaciones económicas que requieren la aprobación previa de las cuentas. En la Moncloa recuerdan que son los Presupuestos los que garantizan las inversiones que reclaman los gobiernos regionales y, según los cálculos del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, la imposibilidad de sacar adelante el proyecto hará que las comunidades dejen de percibir 4.000 millones respecto al año pasado.

En definitiva, que las necesidades financieras de ejecutivos gobernados por barones socialistas pueden servir al Gobierno para presionar a la segunda fuerza política. Soraya Sáenz de Santamaría es, como responsable también de Administraciones Territoriales, la encargada de la interlocución con los representantes autonómicos, mientras Montoro está enfocado en las conversaciones con el PSOE.

Precio político

A ninguno de los dos se les escapa el precio que podrían pagar los socialistas dando su visto bueno a unos Presupuestos elaborados para sustentar el programa del PP. En los despachos de la Moncloa admiten que una vez que se ponga en marcha la maquinaria para el congreso en el que se elegirá al sucesor de Pedro Sánchez, será difícil ver al PSOE votando con los populares. Pero creen que hasta abril aún queda tiempo suficiente para la negociación.

Montoro apremió ayer, por eso, a los socialistas a apartar sus «problemas» internos y evitar la «catástrofe» de no actualizar las cuentas. «Decir que vamos a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de 2016, pero que en 2018 tendremos unos nuevos porque hayamos pasado no sé cuántos cónclaves de partidos, no es un argumento muy sostenible», censuró.

En la misma comisión, el PSOE recordó que sus prioridades pasan por que no se acometan recortes sociales, por que los pensionistas y funcionarios no pierdan poder adquisitivo, ni se contemple el copago farmacéutico. Este último asunto ya ha quedado descartado, según avanzó Rajoy el pasado martes.

El presidente, que no tiene inconveniente en reconocer en público su relación cordial con Javier Fernández, mantiene una interlocución directa con el líder de la gestora del PSOE. Lo que desconocen en la Moncloa es si la colaboración podrá mantenerse cuando el relevo se produzca y los socialistas ya no teman un adelanto electoral.