O mucho cambian las cosas en las próximas horas, semanas -y no se les ocurra descartarlo del todo; yo que llevo muchos años en esto de la política no pienso hacerlo- o esta puede convertirse en la historia de lo que pudo ser y no fue. Me refiero, claro, a Podemos.

La formación que desembarcó prácticamente antesdeayer en las instituciones, impulsada por el fenomenal cabreo ciudadano derivado de la corrupción y la crisis económica, está poniendo tanto ahínco en jugar con fuego que empieza a tener casi todos los boletos para terminar en una unidad de grandes quemados.

Los rostros alegres y el 'sí se puede' con el que irrumpieron en política, con el decidido propósito de darle la vuelta a la situación, han ido dejando paso a expresiones de crispación, comportamientos excluyentes y la confirmación de que ellos no pueden... ni entenderse.

¿Cómo piensan cambiar nada los dirigentes podemitas si los contrastados egos de algunos no les permiten ni consensuar una estrategia común?

Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, el líder de los anticapitalistas Miguel Urbán, Carolina Bescansa y otros 'factotum' de la 'nomenklatura' podemita tenían ayer una cita para tratar de llegar a un acuerdo de mínimos que evite que el congreso de Vistalegre, que tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero en Madrid, se convierta en un choque de trenes entre 'pablistas' y 'errejonistas'. Quien sabe si con los 'anticapitalistas' en el papel de fiel de la balanza.

Fue en vano. Errejón, que quiere llevar a Podemos del dogmatismo al posibilismo, de forma que los morados estén en los acuerdos de cambio que se den en el Congreso y no mirando los toros desde la barrera excluidos por todos como apestados, confirmó el desencuentro. A su juicio la unidad no se construye « a toque de corneta» sino «reconociendo la pluralidad». La réplica de Iglesias fue inmediata: como tampoco se consigue el consenso interno es «haciendo declaraciones agresivas a los medios de comunicación», se supone que como las que acababa de hacer el 'número dos' de la formación emergente.

Podemos, tras su exitosa irrupción en la vida pública -pese a la desilusión que le supuso no lograr el 'sorpasso' (adelantamiento) al PSOE en las últimas elecciones generales- se encuentra en un momento delicado. El interés compartido de los viejos partidos del sistema, PP y PSOE, ha llevado a ambos a no contar con los morados para ningún acuerdo de relevancia en el Congreso. Ello, y sobre todo sus trifulcas internas, está dejando en el corner de la irrelevancia a los morados, lo que empieza a traducirse en un estancamiento a la baja de sus expectativas de voto, pese al calamitoso momento que vive el PSOE, enfrentado, abierto en canal, sin líder y sin un programa para intentar recomponer puentes con el electorado perdido.

Los podemitas no han participado en el acuerdo sobre pobreza energética. Ni en el pacto para elevar el salario mínimo un 8%. Hasta los sindicatos CC OO y UGT han elegido al PSOE y se han olvidado de ellos para impulsar una renta mínima de 426 euros para desempleados sin ingresos.

Si Podemos sale desunido y enfrentado de Vistalegre II habrá empezado a arrojar por la borda el enorme caudal de confianza ciega que le otorgaron varios millones de españoles desilusionados por la corrupción y la crisis. Confianza que en otros países está yendo hacia la ultraderecha y que difícilmente se deposita en un instrumento que no es útil. Quedan apenas dieciseis días.