La CUP vincula el 'sí' a los presupuestos a lo que digan sus bases

La CUP no seguirá negociando los Presupuestos de Cataluña para 2017 si sus bases rechazan, en el Consejo Político de este sábado, la última propuesta del Govern para lograr el 'sí' de los anticapitalistas. El diputado de la CUP Albert Botran detalló ayer que «la decisión del sábado es firme» y se mantendrá aunque se amplíe el plazo para negociar.

Botran ha dicho que las bases votarán 'sí' o 'no' a los Presupuestos y en ningún caso se abrirá la puerta a una tercera opción para seguir negociando con el Ejecutivo: «El día 28 saldrá un 'sí' o un 'no' definitivo a la propuesta del Govern». En caso de que la militancia rechaze el proyecto de cuentas, la CUP votará no y dejará a Puigdemont sin otra salida, como ya anunció, que convocar elecciones anticipadas.