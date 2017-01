Sepúlveda admite que Correa le adelantó la compra de un Jaguar para desgravar el IVA

madrid. Entre globos, confeti, fiestas de cumpleaños, comuniones, viajes a Disneyland o un lujoso Jaguar, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda se pasó ayer las dos horas de su declaración justificando sus actividades a preguntas de su abogado. Fue en el juicio por la primera época del 'caso Gürtel', donde el que fuera marido de la exministra de Sanidad Ana Mato, dimitida después de ser acusada como responsable civil a título lucrativo en la causa, trató de zafarse de los abundantes indicios delictivos que pesan sobre él y por los que puede ir 15 años y cuatro meses a prisión.

Sepúlveda optó por la misma estrategia que Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, y solo contestó a su defensa. Obvió así el interrogatorio del Ministerio Fiscal, acusación pública, y se jugó su futuro a un sola carta, la que dicte el tribunal de la Audiencia Nacional sobre una amalgama de indicios testificales y documentales contra un único testimonio de exculpación. Con el añadido de que Rosalía Iglesias al menos contó con el parapeto de su esposo y una ignorancia supina sobre sus negocios, mientras que Sepúlveda trató de ofrecer un relato verosímil pero con escaso sustento.

Como muestra un botón. El también exsenador reconoció que Francisco Correa, cabecilla confeso de la trama, le adelantó el dinero para adquirir un Jaguar que él tenía pensado adquirir a plazos, ya que de esta manera el jefe de 'Gürtel' podría desgravarse el IVA como gasto en sus empresas. Y la justificación que dio fue cuanto menos curiosa: «A mí el Jaguar me gustaba, y el día que fui a pagar la señal de 250.000 pesetas (1.500 euros) me encontré casualmente a Correa en la puerta de la sede del PP y se ofreció a acompañarme al concesionario. Me dijo que le venía bien adelantar el pago del coche porque podría desgravarse el IVA como gastos de su empresa. Explicó que yo me lo ahorraba y no tenía por qué pagarlo todos los meses y que se lo podría ir dando cuando pudiera, como amigo que era».

Aunque Sepúlveda -que era la primera vez que declara por los hechos que se le imputan en esta causa- dijo que en un principio se negó a aceptar este acuerdo, finalmente entregó a cambio a Correa un BMW que había comprado tres años antes y que tenía un valor de unos tres millones de pesetas (18.000 euros). Para hacer el pago del resto del préstamo al empresario, el exmarido de Ana Mato pidió un crédito por 18.000 euros, según explicó.

546.000 euros en pagos

El citado Jaguar es el que Mato nunca vio en su garaje ni le pidió explicaciones a su entonces pareja. Un «regalo» de Correa, según él mismo reconoció en su declaración, por el que Sepúlveda «no le dio nada a cambio» (a modo de contratos públicos), aunque la Fiscalía mantenga lo contrario (cifra los pagos de Correa en efectivo o en especie en 546.000 euros en seis años).

Sepúlveda negó que tanto él como su familia hayan sido agasajados con regalos por Correa, entre ellos una estola de Louis Vuitton a Mato por 610 euros. «Estoy convencido que no». Asimismo, puntualizó que el matrimonio tenía «total independencia» en sus gastos.

En cuanto a las fiestas familiares -tres cumpleaños de la hija menor del matrimonio y una comunión celebrados entre 2001 y 2005-, el que fuera secretario de Acción Electoral del PP precisó que no fueron encargadas a las empresas de Correa, aunque dejó en suspenso el pagos de dos cumpleaños (669 euros en 2001 y 1.996 euros en 2002) por empresas de éste. «Era una cuestión de unos globos...», dijo Sepúlveda, momento en que fue cortado por su letrado para no hablar más de la cuenta.

Con respecto a los servicios turísticos prestados por Pasadena Viajes (Grupo Correa), recalcó que los «organizaba» él y que los pedía a esta sociedad por la comodidad de los trámites ya que trabajaba con el PP. De hecho, aseguró que Mato no sabía cómo los contrataba porque se «encargaba» siempre él.