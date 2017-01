Rivera respeta candidaturas alternativas y recuerda que él propuso primarias

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este miércoles que respeta las candidaturas a la presidencia de este partido de Diego de los Santos, hijo de un fundador del Partido Andalucista, y de Juan Carlos Bermejo, militante de Las Rozas (Madrid), y ha recordado que fue él quien propuso las primarias.

"Soy un convencido de que tiene que haber primarias; mientras yo sea presidente de este partido habrá siempre primarias y a partir de ahí, cada militante puede presentar su proyecto", ha dicho Rivera a preguntas de los periodistas en Sevilla.

Ha asegurado que no conoce a ambos candidatos porque C's tiene "tantísimos militantes" y no exige avales para presentarse a las primarias, pero les ha recordado que las líneas programáticas y los estatutos de este partido "los deciden los militantes y no los candidatos a presidente; que nadie se equivoque, deberemos de hacer lo que digan los militantes y no lo queramos los candidatos".

"El reto que tiene Ciudadanos no es tanto cómo son nuestros artículos y nuestros estatutos sino, sobre todo, qué queremos hacer en España y con los españoles", ha comentado. En su opinión, los partidos "que se miran adentro y al ombligo, como estamos viendo en otros, pierden credibilidad; los que nos ponemos a hablar de España y de los españoles ganamos enteros".

«Es muy diferente criticar que construir»

Rivera también ha señalado que "es muy diferente criticar que construir" y ha recordado que "a algunos nos ha tocado construir este partido de cero, naciendo en Cataluña con tres diputados, extendiéndolo a toda España". Ha anunciado que mañana participará en Madrid en un acto con militantes "para poder explicar lo que quiero hacer con este partido", ha invitado a todos los militantes a que participen en estas primarias y ha deseado "suerte" a los otros dos candidatos.

Rivera ha hecho estas declaraciones tras presentar una conferencia en Sevilla del presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho pro su parte que no conoce a Diego de los Santos porque tampoco conoce a los 5.600 militantes de este partido en la comunidad autónoma.

"Cualquier candidato es bienvenido y además legitima todavía más a quien finalmente consiga ganar las elecciones, aunque no conocemos el proyecto que plantea ni cuál es su equipo y apoyamos la candidatura de Rivera porque es la persona idónea no solo para dirigir este partido sino para ser presidente del Gobierno de España", ha aseverado.