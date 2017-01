Iglesias rechaza la fusión con IU, pero defiende mantener la alianza electoral

Podemos afronta desde este lunes diez días cruciales de cara a su futuro como partido político. Hasta el 1 de febrero, las corrientes internas tendrán tiempo de pactar acuerdos con el objetivo de llegar a Vistalegre II con un proyecto y una candidatura de unidad. De no conseguirlo, serán los militantes los que decidan quién marca el rumbo del partido durante los próximos años.

EDAD MÍNIMA 14

El principal escollo para evitar una batalla fratricida de consecuencias imprevisibles gira en torno al programa político. Mientras que Íñigo Errejón fía el futuro de la formación a la moderación y la transversalidad ideológica, los anticapitalistas apuestan por asaltar las calles para movilizar a las clases populares contra el «tripartito» que, según el ala más radical de Podemos, conforman PP, PSOE y Ciudadanos. Y en medio se encuentra Iglesias, quien desde hace semanas repite su voluntad de ejercer de nexo de unión entre las diferentes almas del partido.

El secretario general ofreció ayer un gesto hacia la facción liderada por Errejón. En el documento organizativo de los oficialistas se blinda la posibilidad de que el creciente acercamiento entre Podemos e Izquierda Unida acabe en una fusión entre ambos partidos. Precisamente, la relación con la formación que lidera Alberto Garzón es desde hace meses uno de los principales puntos de fricción entre las dos máximas figuras de Podemos. Si Iglesias apostó por una repetición de las generales confiado en que la alianza le permitiría superar al PSOE en una «segunda vuelta», Errejón advirtió desde un principio de que el votante moderado retiraría el apoyo a su formación en el caso de un giro radical a la izquierda.

Para superar este obstáculo, el líder de Podemos ha cedido ante su número dos y ha aceptado que cualquier fusión con otro partido deba ser refrendada por dos tercios de la militancia. Iglesias no señala, sin embargo, límite alguno para forjar alianzas como la que él selló con Garzón para concurrir unidos a las elecciones del 26 de junio. Es más, en una entrevista en Cuatro insistió ayer mismo en la necesidad de sumar a la federación de izquierdas al proyecto que él dirige. Según su criterio, es imprescindible contar con IU para descabalgar al PP del poder en las generales que como muy tarde deberán celebrarse en 2020.

Una nueva alianza, conforme a las propuestas de los partidarios de Iglesias y Errejón, quedaría supeditada al visto bueno de la militancia. Fue lo que sucedió el pasado mayo, cuando un 98% de las bases de Podemos avaló concurrir en coalición el 26-J. No obstante, por aquel entonces los 'errejonistas' aún no se habían rebelado contra el secretario general y, pese a manifestar su desacuerdo, renunciaron a hacer campaña contra el pacto que alumbró Unidos Podemos. Ahora, sin embargo, la corriente que abandera el secretario político afirma en su propuesta para Vistalegre II que «la confluencia con IU no pareció funcionar» o que a sus adversarios les basta con «arrinconar» a Podemos y permitirle una «cómoda y folclórica existencia en la esquina izquierda del tablero».

Aunque desde IU se han marcado distancias respecto a la lucha interna en Podemos, Garzón alzó ayer la voz para criticar que se use su alianza electoral como arma arrojadiza entre las diferentes corrientes del partido morado. «Resulta inconveniente, y ciertamente molesto, que algunos dirigentes de Podemos hayan decidido hablar continuamente mal en público de IU. Pareciera que desean poner a IU como contraejemplo de todo, como ejemplo de lo que no hay que hacer y ser», criticó el coordinador federal a través de las redes sociales.

El poder del líder

Otro tema en que 'pablistas', 'errejonistas' y anticapitalistas deberán acercar posturas en los próximos días gira en torno a las competencias del secretario general. En este caso es Iglesias el que está solo frente a la intención declarada de sus rivales internos de vaciar su cargo de competencias. Tanto que sus propuestas defienden que el líder del partido no pueda nombrar a su ejecutiva o tampoco convocar consultas internas. Estas facultades pasarían a manos del Consejo Ciudadano, el máximo órgano de decisión de Podemos entre congresos.

Iglesias está dispuesto a renunciar a muchos de los poderes que hoy tiene. Eso sí, como contrapartida también exige revisar las competencias del secretario de Organziación -Pablo Echenique- y del secretario político -Íñigo Errejón-. En cualquier caso, su documento organizativo reserva para el líder la facultad de convocar consultas como la que avaló la alianza con IU.

años hay que tener para ser militante o inscrito de Podemos. Esa es la propuesta que figura en el documento de organización que firman Iglesias y otros 58 dirigentes del partido para que sea debatido en la asamblea de Vistalegre II. Ahora, la edad mínima para participar en la vida del partido es de 16 años. El inscrito puede intervenir en los debates internos, asistir a las reuniones de los círculos e incluso participar en la asamblea ciudadana. Todo eso sin pagar ninguna cuota.