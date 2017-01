Objetivo: salvar a Rosalía Iglesias de la cárcel

«Mi mujer se dedicaba a la casa». «Conocía mi trabajo en el partido, pero de mi actividad profesional al margen no sabía nada». «Sobre la Fundación Sinequanon no le interesan estos temas, no le han interesado nunca y siguen sin interesarle». «Cuando tenía que firmar algo le pedía que hiciera un garabato o echaba un churro». «Mi mujer no sabe lo que es un coeficiente de abatimiento». «Comencé a adquirir obras de arte para mi disfrute personal y regalárselo a mi esposa en los años ochenta, a quien le gustaban los cuadros, tenerlos en casa y mirarlos».

Grosso modo, estas han sido las menciones que Luis Bárcenas hizo de su esposa en sus tres días de declaración en el juicio de la primera época del 'caso Gürtel'. De sus palabras se extrae una conclusión nítida: la acusada Rosalía Iglesias pasaba por allí, la utilizaba para sus fines personales y no tiene nada que ver con sus actividades.

El objetivo del extesorero es evitar que sea condenada. La tarea no es fácil, ya que la Fiscalía pide 24 años y un mes de prisión como autora y cooperadora de los delitos de su marido. Titular de una cuenta en Suiza, trató de justificar un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias en la compra de cuadros con un documento falsificado. En principio mañana solo contestará a su abogada para evitar riesgos.