CUATRO MESES DE CAMPAÑA PARA LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Primer fin de semana de campaña de las primarias del PSOE para elegir dentro de cuatro meses al secretario general del partido, pero con solo un candidato en la pista. Patxi López, por ahora, no tiene rival, y vivirá la soledad del aspirante hasta que Susana Díaz y Pedro Sánchez decidan que ha llegado el momento de competir sin careta. Ambos se van a presentar, pero se hacen de rogar con pretextos de oportunidad.

El exlehendakari y expresidente del Congreso se ha lanzado con las credenciales del socialismo de toda la vida con pinceladas de modernidad. Aspira a recoger el apoyo de los que no quieren saber nada con la presidenta de la Junta de Andalucía, un bloque heterogéneo que reúne sensibilidades políticas distintas cuando no contrapuestas, pero también pretende hacerse con el respaldo de los pragmáticos del 'no es no' a Mariano Rajoy; esos que están con Sánchez de corazón, pero que asumen que es historia y pasó su hora. Cuenta, de entrada, con los barones que fueron la guardia de corps del secretario general dimitido aquel brumario 1 de octubre. Los líderes de Baleares, Madrid, Castilla y León y Euskadi se han alineado con López. Otros, como los de Cataluña o Murcia, se han declarado neutrales.

Pero una sombra se cierne sobre López. ¿Seguirá hasta el final? ¿O llegará a un acuerdo con Susana Díaz? El que fuera secretario general de los socialistas vascos se revuelve contra esa idea, pero no son pocos, incluso entre los suyos, los que no descartan esa posibilidad a sabiendas de que sus posibilidades son escasas frente a la poderosa presidenta de la Junta de Andalucía y líder de la federación más potente del PSOE.

El único aspirante oficial, Patxi López, descarta que su hoja de ruta pase por pactar con Susana Díaz

El exlehendakari cuenta a su favor con una hoja de servicios prestados en el partido impecable. No despierta fobias, al menos no como las que suscitan Díaz y Sánchez, pero tampoco genera filias como las que también arrastran la presidenta andaluza y el exsecretario general. «Es un candidato que no da frío ni calor», en palabras de un histórico del partido.

Lo contrario de la gobernante andaluza, que comenzó ayer en Palencia una gira no se sabe en calidad de qué. Ella dice que en respuesta a las «cariñosas invitaciones de los compañeros» de Castilla y León, pero a nadie se le escapa que también está en campaña, solo que López la hace a pecho descubierto y ella lleva el embozo de quien esconde sus intenciones. Sus planes de ser candidata las conoce todo el mundo en su partido, no en vano es la gran favorita para ser la primera mujer que dirija el PSOE, pero solo su círculo más cercano ha visto las hojas de su calendario. Hay quien dice que va a esperar a que se convoque de forma oficial en marzo o abril el 39 Congreso Federal que se celebrará el 17 y 18 de junio, pero también los hay que apuntan a que no va a esperar tanto.

Aún sin hacer oficial su candidatura, tiene el apoyo de todos los pesos pesados socialistas, los que han pintado algo en el pasado y los que lo controlan ahora. Expresidentes del Gobierno, exministros y exsecretarios generales están con ella, así como los barones de las federaciones que gobiernan. Los de ayer han sido lo más parecido a actos clásico de campaña para las primarias que ha protagonizado, pero Susana Díaz lleva meses de conversaciones y cortejo más o menos discreto con dirigentes de todo el país, y ha encontrado pocas negativas a su proyecto.

Sabe que uno de los flancos que tratarán de explotar sus rivales es el de la compatibilidad entre el cargo institucional en Andalucía y el liderazgo en el PSOE. «En ningún lugar está escrito que sean incompatibles», ha dicho su hombre de confianza en la gestora, Mario Jiménez. Es cierto; en los estatutos del partido no se recoge esa incompatibilidad, pero otra cuestión es la compatibilidad política de ambas tareas. «Ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos a ese río», dicen los 'susanistas'. Hasta entonces, seguirá con el es no es de la candidata a tiempo parcial.