«Hay un nivel de agresividad que no viene bien a nadie»

¿Le ha sorprendido la virulencia de las críticas que ha recibido desde que presentó la candidatura?

Hay gente en el PSOE que no se está comportando como se tiene que comportar un compañero. He oído demasiadas descalificaciones, pero no solo hacia mí, que no son de recibo. Me dan pena, lo lamento. Debiéramos volver a entender que quien defiende una idea que es diferente a la tuya no es ningún traidor a nada, simplemente es un compañero que quiere aportar desde otro punto de vista. Yo no quiero un PSOE de pensamiento único, uniformado, de ordeno y mando, sino uno en el que hay libertad de expresión, contraste de ideas.

Esos comportamientos, ¿vienen de algún lado en concreto?

No, pero creo que algunos militantes tienen un nivel de agresividad que no viene bien a nadie.

Da la sensación de que hay un nivel de crispación en el partido que no es normal.

Hay una responsabilidad colectiva. Pedro Sánchez ha dirigido el partido en dos de los años más complicados que hemos vivido posiblemente. Ahora parece que nos olvidamos, pero cuando Pedro cogió el partido había datos que indicaban que podíamos ser superados por Podemos, que podíamos pasar a la irrelevancia. Pues mira, estamos gobernando en más comunidades que hace muchos años y en muchos ayuntamientos.

¿Apoyará el PSOE los Presupuestos de Rajoy?

Creo que no. El PSOE no puede avalar unos Presupuestos que contengan más recortes y en los que la derecha solo se fija en la columna de gastos para recortar y no en la de ingresos para recaudar más y mejor. El PSOE no puede apoyar algo así.

¿Ni por activa ni por pasiva?

De ninguna de las maneras.