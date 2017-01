Dastis augura escaso éxito a Puigdemont en Bruselas

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, vaticinó ayer escaso éxito al viaje que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene programado el martes que viene al Parlamento Europeo, donde ofrecerá una conferencia sobre el referéndum.

«Yo no creo que quienes en Cataluña apoyan la secesión vayan a tener mucho éxito en la UE», afirmó. Dastis está convencido de que las tesis de Puigdemont, que de momento no tiene cerrada ninguna reunión de alto nivel en Bruselas, no encontrarán apoyo ni en el Consejo, ni en la Comisión, ni en el Parlamento Europeo como institución.

Dastis, no obstante, no descartó que los independentistas puedan encontrar alguna simpatía entre alguno de los 751 eurodiputados, entre otras cosas porque en otros países europeos también existen movimientos secesionistas, según explicó.

Según la Generalitat, el dirigente nacionalista, acompañado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, «explicará el referéndum vinculante que Cataluña celebrará el próximo mes de septiembre para decidir el futuro político del país».

El presidente catalán defenderá la «voluntad de pacta» la consulta con el Estado español y la «determinación» de hacerla este año.