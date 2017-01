Los antisoberanistas catalanes lanzan una plataforma unitaria

La sociedad civil contraria a la independencia de Cataluña se ha propuesto contrarrestar la presencia casi masiva que las entidades soberanistas -como la ANC- tienen en la opinión pública catalana creando la plataforma Concordia Cívica. Esta agrupación aglutinará a todas las entidades no favorables a la secesión, muchas de ellas de pequeño tamaño y que actúan cada una casi por libre lo que minimiza su impacto mediático y político. En palabras de su presidenta, la catedrática de Derecho Constitucional por la UAB, Teresa Freixes, se trata de «favorecer que todos estemos en el debate público para que no esté copado por el nacionalismo excluyente».

En Concordia Cívica participan Societat Civil Catalana, el Grupo de Periodistas Pi i Margall, Empresarios de Cataluña, el Centro Cultural Arte y Cultura, Asociación por la Tolerancia, Barcelona con la Selección, D'Espanya y Catalans, así como ONGs y cuenta con el apoyo de Ciudadanos y el PP y con el de simpatizantes del PSC a título individual. La plataforma se presentó ayer en L'Hospitalet con la presencia, entre otros, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y del portavoz del PP en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol.

Este es precisamente uno de los problemas que ha tenido el antiindependentismo en Cataluña, que es muy heterogéneo y que hasta la fecha no ha sido capaz de unirse en torno a una entidad ni de hacer frente común, como ocurre con la ANC, donde pueden coincidir militantes de la izquierda radical anticapitalista de la CUP y de la burguesía catalana convergente. En cambio, es inusual ver a dirigentes socialistas o de perfil progresista y catalanista dando apoyo a lo que desde el soberanismo se conoce como entidades unionistas. Sin ir más lejos, Miquel Iceta, al menos así lo criticaron desde Sociedad Civil Catalana, no quiso fotografiarse con los responsables de la entidad en una reunión celebrada el pasado noviembre en el Parlamento de Cataluña.

Concordia Cívica se presenta como una entidad sin ningún tipo de connotación partidista y que no es «anti nada». Fuentes de la plataforma aseguran, incluso, que tienen seguidores que son independentistas (de Unió) pero que son críticos con el proceso. «Agrupamos y apoyaremos a todas las organizaciones que están a favor de una Cataluña abierta y plural con presencia en España y en Europa», destacó Freixes. «No estamos en contra de nadie, pero sí de ideas que enfrentan y fracturan», precisó Josep Bou, de Empresarios de Cataluña. A su juicio, «Cataluña está dividida» por el proceso soberanista y la independencia sería fatal para Cataluña, pues no podría pagar las pensiones, sufriría deslocalizaciones de empresas y fuga de inversión extranjera.

Decisivo

Esta plataforma irrumpe en el momento decisivo del proceso soberanista, que Carles Puigdemont se ha propuesto culminar con la celebración de un referéndum como muy tarde en septiembre de este año, tenga o no el visto bueno del Gobierno central. Freixes, como catedrática de Derecho Constitucional, se mostró convencida de que no habrá ningún referéndum sobre la independencia en Cataluña, pues sería ilegal. «No se hará porque no hay un marco legal para hacerlo», afirmó. «Un gobierno no puede promover un referéndum fuera de la ley. La democracia no existe fuera del marco legal», dijo.

En caso de que el Gobierno de Carles Puigdemont siga adelante y trate de celebrarlo de manera unilateral, la posición de Concordia Cívica será trabajar para que no se lleve a cabo y en ningún caso piensa hacer campaña, a pesar de que desde el soberanismo se advierta de que la consulta será vinculante y con efectos inmediatos. «Puigdemont no tiene capacidad legal ni legitimidad para celebrar un referéndum ilegal», dijo.

Pero aun así, si el presidente de la Generalitat decide celebrarlo a las bravas, en ese caso, Freixes considera que Cataluña se convertiría en una especie de 'Far West' donde vale todo y no hay respeto por nada. «El problema no es ser independentista, que es una opción legítima. El problema es querer serlo fuera del marco legal», remató.