Corbata azul para recordar su posado en la web del partido

Hasta que quedó atrapado por las redes de la Justicia, Luis Bárcenas podía alardear cuanto quería. Ahora, no. Ahora tiene todas sus cuentas bloqueadas, también ha sufrido el embargo de sus viviendas (sobra añadir que de lujo). Vive, dice, de la ayuda de familiares y amigos, y de los 300 euros que en su día liberó el juez Pablo Ruz a Rosalía Iglesias para gastos de primera necesidad. Para pagar la luz, comprar de comida y poco más. Hace ya tiempo que no está al corriente de los recibos de la comunidad de su piso en el centro de Madrid. Pero ni así ha dejado de hacer escapadas a Vaqueira. Y se sabe porque, por dos veces ya, recibió el permiso de la Audiencia Nacional para poder fichar -tres días por semana- en los juzgados de Jaca.

Bárcenas no es el que era. Sigue luciendo el mismo reloj de alta gama que en sus tiempos de esplendor, también gemelos ostentosos, pero ya no alardea como lo hacía. Pisa suelas gastadas. Este lunes, a su llegada a San Fernando de Henares, vistió como hizo otras tantas veces. Iba correcto, que no impecable. Calzaba unos zapatos negros que ya habían cubierto unos cuantos kilómetros, pantalón gris, chaqueta azul marino y abrigo a juego.

Maletín más grande

Imposible saber hasta dónde llega el ropero de Bárcenas, pero a juzgar por las imágenes de hemeroteca colecciona más obras de arte que corbatas. Se anudó ayer la misma que lucía, sonriente, en la foto de la página web del PP donde figuraba como tesorero del partido. Tampoco es que se le conozcan muchas más.

Lo único que cambió con motivo de su declaración ante el tribunal fue el portafolios por un maletín mucho más grande, de donde sacó unas cuantas carpetas que colocó en la mesa junto a un botellín de agua. No le faltaron palabras durante las seis horas que se prolongó su primer día de declaración, pero sí gestos. Pocos. Quizás hoy sea más expresivo.