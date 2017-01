Gana fuerza la idea del candidato único a secretario general del PSOE. Monedero avisa de que «si cae Iglesias, cae Podemos»

Aunque Susana Díaz dice que habrá varios candidatos para liderar el PSOE, la idea de que solo haya uno adquiere cada día más fuerza entre los socialistas. Y si hay un solo aspirante, la presidenta de la Junta de Andalucía tiene todas las papeletas para ser la elegida. El presidente de la Junta de Extremadura ha sido el último en subirse ayer al carro de la candidatura única y ha recordado que siempre que el liderazgo se ha disputado entre varios, los socialistas han salido divididos del congreso de turno. Así ocurrió con los dos últimos secretarios generales, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez.

«Una candidatura» es la apuesta de Guillermo Fernández Vara. La misma que hizo este lunes en una entrevista con este periódico el diputado Eduardo Madina, y la que también apoyan en declaraciones públicas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el portavoz en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui. En privado, la tesis del aspirante único cuenta con el respaldo de la mayoría de los barones socialistas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, candidata reconocida por todos menos por ella, no se moja en ese sentido y hace diez días dijo tener la impresión de que «habrá competición» por el liderazgo en el PSOE. Una confrontación que para buena parte de los líderes territoriales sería malo en medio de la crisis que atraviesa su partido. Fernández-Vara echó la vista atrás en una entrevista en la cadena Ser y rememoró que «venimos de dos congresos» en los que hubo disputa por la secretaría general y «hemos salido muy divididos», con el agravante de que la fractura con el paso del tiempo «se ha consolidado».

El gobernante extremeño se refería a los cónclaves de febrero de 2012 en Sevilla, en el que Rubalcaba ganó por apenas 22 votos a la exministra Carme Chacón, que contó con el apoyo de la por entonces poco conocida Susana Díaz; y el de julio de 2014, donde Sánchez fue elegido secretario general tras haber ganado un mes antes las primarias a Madina y a José Antonio Pérez Tapias. La tesis más extendida entre los socialistas es que la división que se fraguó hace cinco años en el congreso de Sevilla está en el origen de la actual crisis. Otro secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, también disputó el liderazgo en un congreso a otros tres aspirantes, pero eran otros tiempos y el PSOE del 2000 no se fracturó por aquello.

Maniobra

Los críticos con la presidenta andaluza y con la gestora que lleva las riendas del partido no lo ven así y creen que la candidatura de «unidad o de convergencia» no es más que una maniobra con el pretexto de evitar más enfrentamientos para dejar el camino expedito a Susana Díaz, poco amiga, dicen en el sector disidente, de testar sus respaldos en unas primarias. Los 'sanchistas', sin embargo, no tienen aspirante para la carrera. El que debiera ser su líder duda y no muestra sus cartas. Sánchez despejará la incógnita este mes, pero no son pocos entre los que le apoyan o en su día le respaldaron que no ven al exsecretario general dimitido el 1 de octubre en la competición. Otro de los nombres que circulan por los mentideros socialistas, Patxi López, también guarda silencio después de unos movimientos iniciales hace un par de meses que hicieron pensar que abanderaba una tercera vía.

Las posiciones se aclararán a partir del 14 de enero. Ese día se reunirá el Comité Federal del PSOE con la fecha del congreso del partido en el orden del día. La gestora convocará el miércoles la reunión del máximo órgano de dirección socialista que decidirá que la asamblea se celebre, probablemente, en junio. A partir de ahí tanto Susana Díaz como Sánchez y López deberán hacer públicas sus intenciones.

Hasta entonces, la presidenta andaluza seguirá «muy centrada en su responsabilidad» como gobernante autonómica. «No hay otra realidad sobre la mesa», dijo ayer uno de sus más estrechos colaboradores y portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero está convencido de que hay «intento impenitente del sistema por acabar» con su partido y en ese contexto hay que entender la «bronca» interna. Además, advirtió de que si «Pablo Iglesias cae, cae Podemos (y tú te jodes)», aunque el texto publicado ayer en el diario 20 Minutos no explica si con esa expresión se refiere a alguien en concreto. Según Monedero, Podemos con sus rencillas también tiene culpa: «hemos sido tan ingenuos y tan tontos de ayudarles a esa tarea de intentar cargarse a Pablo Iglesias, responsable de haber juntado cinco millones de votos».