Doce años en la Moncloa

Mariano Rajoy ya no descarta una tercera legislatura asentado en el sillón de la Moncloa. «Yo ya no veo nada», evitó pronunciarse ayer en declaraciones desde Galicia. El pacto de investidura que en agosto firmó con Ciudadanos establece «el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección». Pero el jefe del Ejecutivo prefiere no restringir sus opciones. «Vamos a ver si somos capaces entre todos de construir y luego Dios dirá», apostilló. El PP, desde luego, no ha incluido la limitación de mandatos en su ponencia de estatutos. Aunque siempre cabe la posibilidad de que sean los compromisarios los que introduzcan la cláusula para su votación en el congreso de febrero.