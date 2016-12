El Gobierno cuenta con el PSOE para tramitar los Presupuestos

Dos meses después de la investidura, el balance de pactos alcanzados con el PSOE y con Ciudadanos alienta la esperanza del equipo de Mariano Rajoy, volcado ahora en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Pese a que los socialistas ya han anticipado su rechazo a las cuentas del PP, los populares están convencidos de que, sin alharacas ni reconocimiento público, el PSOE ejercerá siempre su papel de oposición con cuidado de no poner en riesgo que el proyecto del Gobierno sea tramitado.

Desde el Ejecutivo se busca ya la complicidad de Ciudadanos y el PNV para hacer frente a las enmiendas a a totalidad que se registren en el Congreso, evitar que la oposición tumbe las cuentas y no forzar al PSOE a ejercer un rol de salvador que no pueda asumir.

Una vez superado, sin embargo, el primer obstáculo, en la Moncloa entienden que la segunda fuerza política accederá a consensuar algunos de los contenidos del proyecto. En concreto, aquellos aspectos de fácil venta para su electorado.

De momento, la dirección del grupo popular ya ha comenzado a sondear a los partidos en la Cámara baja, aunque fuentes de la organización no se atreven a presentar un balance demasiado optimista de los primeros contactos. «La negociación simplemente va», apuntan. Y mientras el Gobierno no tenga una mínima garantía de que el proyecto no va a ser devuelto, se abstendrá de enviarlo a las Cortes.

Eso explica el retraso en la presentación de las cuentas. En la Moncloa no se atreven a anticipar un calendario, aunque comienzan a creer que hablar de enero es precipitado, y se inclinan por febrero.