Rechazada la petición para que el etarra Parot sea trasladado a Francia

MADRID. La Audiencia Nacional rechazó el traslado del etarra Henri Parot a una cárcel de Francia para cumplir allí su condena al entender que dicha medida no contribuiría a su «resocialización», dado que no se ha desvinculado del terrorismo, está condenado por delitos «gravísimos» con múltiples víctimas mortales, reincidió cumpliendo pena, no ha manifestado su voluntad de reincorporarse a la sociedad civil y su arraigo en aquel país se ha «difuminado».

En otros dos casos, los de los etarras Arkaitz Arrieta y Aratz Gómez, la Sección Primera de la Sala Penal sí accede a su traslado a Francia para terminar de cumplir sus condenas al entender que sus casos son diferentes puesto que extinguen la pena dentro de unos meses, no les constan delitos de sangre y tienen arraigo en territorio galo.

La decisión de la sala contó con el voto discrepante del magistrado Ramón Sáez, quien entiende que se debió estimar el recurso de Parot pues la transmisión de la condena y el traslado del recluso a Francia, el Estado de su nacionalidad, donde vivía antes de ingresar en prisión y donde habita su familia, «contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del penado».

Parot puso nombre a la doctrina mediante la cual tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo no aplicaron de forma retroactiva y favorables para los reos la redención de penas por trabajo o estudios según el Código Penal de 1973, lo que amplió su estancia en prisión. Un principio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló en julio de 2012 tras el recurso de la etarra Inés del Río, que tenía que haber sido puesta en libertad cuatro años antes.