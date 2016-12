El Gobierno: «No habrá referéndum, más claro no se puede decir»

Sobre una consulta independentista, no habrá acuerdo posible. Tres horas antes de que arrancara en Barcelona la cumbre soberanista, el Gobierno de Mariano Rajoy advertía desde Madrid: «Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va en contra de la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Más claro no se puede decir».

La convocatoria del plebiscito es la línea roja que impide a día de hoy el entendimiento entre ambas partes. Y fuentes de la Moncloa no descartan que la cita vaya finalmente a convocarse. Es por eso que el Ejecutivo contempla todos los escenarios, aun con la confianza de que su nueva estrategia de mano tendida termine por funcionar. Desde el departamento de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, entienden que los puentes intransitados han comenzado a reconstruirse. «El diálogo es y va a ser una constante», reitera el portavoz del Gobierno.

Íñigo Méndez de Vigo recomienda, por ello, a Carles Puigdemont asistir a la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar el 17 de enero en Madrid y no dejarse llevar por planteamientos que se alejen de la «moderada» sociedad catalana. «Adoptar la agenda radical, como la unilateralidad, no es buena medida», insistió el también titular de Educación tras el Consejo de Ministros. Convencido, además, de que los ciudadanos juzgarán las actitudes de cada uno, instó a la Generalitat a respetar las resoluciones de Tribunal Constitucional y frenar el proceso independentista.