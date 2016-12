La CUP permite la admisión a trámite de los presupuestos catalanes

barcelona. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, superó ayer un nuevo 'match ball'. El jefe del Ejecutivo catalán, que se ha puesto un plazo de 18 meses para completar su mandato y ya ha consumido un año, consiguió que por fin se tramiten sus cuentas gracias al apoyo mínimo de la CUP.

Seis meses después, los anticapitalistas rectificaron la decisión adoptada en el mes de junio, cuando tumbaron las cuentas del Gobierno catalán. Aquella determinación dejó la legislatura en el aire en sus inicios y provocó que Puigdemont tuviera que someterse a una moción de confianza en el mes de septiembre que franqueó con el respaldo de la CUP, con quien pretende convocar un referéndum en 2017 y más tarde situar a Cataluña a las puertas de la independencia. Los anticapitalistas dieron ayer algo de oxígeno al Ejecutivo catalán al rechazar junto a Junts pel Sí las enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP. Fue un respaldo, eso sí, con advertencia, pues ocho diputados de la CUP se abstuvieron y solo dos votaron en el mismo sentido que Junts pel Sí. El resultado final fue de 64-62 y ocho abstenciones.

El gesto anticapitalista da aire a Puigdemont para poco más de un mes ya que este apoyo no está en absoluto garantizado para la votación definitiva de los presupuestos, prevista para la primera semana de febrero. Puigdemont lleva semanas advirtiendo a sus socios de que, si no aprueban los presupuestos, se verá obligado a convocar elecciones anticipadas. En el debate de este martes, los anticapitalistas replicaron que sus condiciones para votar los presupuestos pasan por tres ejes: referéndum, proceso constituyente y rescate social. «La confianza de hoy no es al Parlamento ni al Gobierno, sino al pueblo catalán» para que se «abra un debate», advirtió Eulalia Reguant, diputada de la CUP.