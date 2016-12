Aznar consuma su ruptura con Rajoy

madrid. Hacía tiempo que José María Aznar y Mariano Rajoy habían roto relaciones. Fue ayer, sin embargo, cuando el exjefe del Ejecutivo decidió enviar por escrito y firmados los papeles del divorcio. En una carta remitida al líder del PP y publicada en su página web, quien llevó al partido por primera vez a la Moncloa anunció una resolución drástica y cargada de simbolismo: su renuncia como presidente de honor de los populares.

Llevaba a gala el cargo desde que en 2004 el PP le concedió el reconocimiento tras ceder el liderazgo de la formación a Rajoy. Para entonces ya había sido ocho años presidente del Gobierno de España y catorce años presidente nacional del Partido Popular. Desde este martes, sin embargo, Aznar pasa a ser un militante de base.

«Querido Mariano, quiero comunicarte por medio de estas líneas mi decisión», trasladó al jefe del Ejecutivo. Para entonces ya le había anticipado sus intenciones por teléfono. Después de meses de incomunicación, Aznar se puso en contacto con el líder de los populares para oficializar su ruptura. Fuentes de la Moncloa confirmaron que la noticia se había acogido con tranquilidad. Desde luego, no por inesperada ha resultado desconcertante en la formación.

La razón primera que esgrime el expresidente para desvincularse del proyecto de Rajoy es que la fundación que dirige, FAES, rompió amarras con el PP el pasado 3 de octubre. Así que el de ayer, viene a explicar Aznar, era sólo el siguiente paso lógico del proceso. «Ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política -argumenta evocando a antiguos dirigentes populares como Alberto Ruiz-Gallardón, Gabriel Elorriaga, Jaime Mayor Oreja o María San Gil-; no deseo ser una excepción».

Pero en realidad existen «otras consideraciones que alargarían innecesariamente estas líneas», como insinúa en su texto, que llevan a Aznar a dimitir. La suya con Rajoy es, de hecho, una historia pública de desavenencias y desencuentros. Los años de la mayoría absoluta de los populares, entre 2011 y 2015, fueron un caldo de cultivo para las críticas del expresidente del Gobierno, que ya en las últimas elecciones no participó en la campaña del candidato a la Moncloa.

Todo culminaba la semana pasada, cuando FAES emitió un nuevo análisis entendido por los populares como un torpedo en su línea de flotación. Siendo el conflicto catalán el principal reto del Ejecutivo en esta legislatura, la fundación cargaba tintas de manera indirecta contra la vicepresidenta por poner en cuestión la batalla que plantó el PP contra el Estatuto de Cataluña en 2006.

No es Soraya Sáenz de Santamaría del agrado del expresidente, pero la crítica era de fondo y de calado. El círculo de Aznar censuraba en el texto la tendencia del partido de «asumir el relato de sus adversarios». El planteamiento fue rechazado de plano desde Génova 13. «FAES ya no forma parte del PP», liquidó el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo.

El clima se había enrarecido hasta el punto de que los populares no se atrevían a pronosticar si el expresidente aparecería en el congreso que la formación tiene programado para los días 10, 11 y 12 de febrero.

Desde 1979, como quiso incidir por escrito el hasta ahora presidente de honor del PP, no había faltado a ninguna de estas citas. No ocurre lo mismo con los encuentros del comité ejecutivo, órgano al que pertenecía. Apenas acudía a sus reuniones y la última ocasión en la que lo hizo fue el 21 de diciembre de 2015, el día después de los comicios generales, para reclamar un congreso abierto a los militantes en el que se renovara la dirección del PP. En este contexto, la renuncia se vivió ayer en las altas esferas del partido casi con «alivio» y con la sensación de que se allana el camino para que el XVIII Congreso Nacional ratifique el liderazgo de Rajoy sin sobresaltos. No parece, apuntan los populares, que Aznar esté pensando en emprender un nuevo proyecto político. Recuerdan que en su comunicado ensalza sus 38 años de militancia en el PP, expresa su «gratitud» a los afiliados por la «lealtad» y se siente «orgulloso de ser uno más entre ellos».

Es más, hay quien intuye que su influencia, por mermada que esté, pesará cuando llegue el momento de la sucesión de Rajoy. Por ahora, sin embargo, Aznar se aparta y desea a su heredero «los mejores aciertos» y, por qué no, una feliz Navidad.