Cientos de personas piden en Valencia la dimisión de Ximo Puig

Centenares de simpatizantes socialistas valencianos se ha concentrado esta tarde ante la sede del PSPV para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez y criticar al secretario general valenciano, Ximo Puig, a quien han reclamado entre gritos su dimisión tras haber renunciado como miembro de la ejecutiva federal.

Convocados a través de redes sociales, los concentrados han portado banderas socialistas y republicanas, así como pancartas a favor de Pedro Sánchez.

Los asistentes, entre los cuales no había cargos representativos del socialismo valenciano, han coreado gritos como "Ximo dimisión", "Fuera golpistas del Partido Socialista", "Ximo da la cara", "No es no", "Pedro presidente", "Ximo mentiroso" y "No al PP".

El miembro de la corriente interna Izquierda Socialista Óscar Pardo ha declarado a los medios que ante lo ocurrido ayer "hay barones que han demostrado no tener baronía" y que como militantes tenían que "hacer algo" porque se les ha "quitado la voz".

"Estoy muy triste porque mis padres tienen 77 años y no van a ver un gobierno de izquierdas en La Moncloa porque han destrozado el partido", ha señalado Pardo.

Por su parte, una militante del PSOE desde 1981 de la localidad de Buñol ha tachado lo sucedido ayer de "tropelía y humillación" y ha añadido: "Llevamos 30 años peleando por un militante, un voto, y ahora, cuatro barones y una duquesa nos lo han quitado. Me siento dolida y malhumorada, es un golpe de Estado en toda regla".

Otros concentrados han insistido en defender a Sánchez como secretario general del partido, tanto por los valores que postula como por haber salido elegido por la militancia.