Montoro se reunió con Aznar pero no hablaron de su supuesta multa con Hacienda

El ministro de Hacienda en funciones, Cristobal Montoro, ha admitido este miércoles que mantuvo una reunión con el expresidente del Gobierno José María Aznar en su ministerio, pero no ha revelado si le multó por irregularidad fiscal, tal y como ha informado 'OK diario'.

Según este medio digital, a raíz de una inspección abierta hace dos años, la Agencia Tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.403,96 euros, por utilizar una sociedad instrumental para ahorrarse el pago de la mitad de los impuestos, y le ha obligado a abonar una liquidación complementaria de 199.052,19 euros por diversas irregularidades fiscales cometidas en los ejercicios 2011 y 2012.

En total, la inspección abierta al expresidente del Gobierno se habría saldado con el pago de 269.456,15 euros, un extremo que Montoro no ha confirmado alegando que él no puede hablar de las investigaciones de la Agencia Tributaria con nadie. Eso sí, ha subrayado que Aznar no le reprochó nada y que únicamente habló con él de política.

Según Okdiario, la Agencia Tributaria ha impuesto a Aznar una multa de 70.403,96 euros y le ha obligado a abonar una liquidación complementaria de 199.052,19 euros por diversas irregularidades fiscales cometidas en los ejercicios 2011 y 2012.

En una conversación informal con los periodistas en el Congreso, Montoro no ha confirmado la existencia de esa sanción, aunque sí que el pasado otoño mantuvo una reunión con Aznar que, según este medio, fue "tensa". Por contra, el titular de Hacienda ha dejado claro que el encuentro con Aznar fue "normal" y hablaron de política, no de esa inspección de la Agencia Tributaria que, por otro lado, no tendría un carácter extraordinario porque es la obligación del erario público.

Tras dejar claro que Hacienda puede investigar a todos los ciudadanos, sin importar de quién se trate, ha reconocido que se reúne con mucha gente, pero como ministro nunca habla "con nadie" de asuntos tributarios personales.

Fuentes cercanas al expresidente han explicado que la información publicada por OKdiario se trata de un asunto antiguo, ya que en el ejercicio fiscal de 2013 se requirió documentación por parte de Hacienda relativa a los ejercicios de 2009 y 2010, se aportó y el asunto se cerró "con conformidad".

Sobre el PP, ha admitido que hay cosas que no le gustan de su partido, pero él sigue en su sitio, "cuadrando las cuentas" como ministro de Hacienda en funciones.

Los papeles de Panamá

Preguntado por la relación del ministro de Industria, José Manuel Soria, con los llamados "papeles de Panamá", Montoro ha asegurado que se han magnificado estos hechos, porque una cosa es aparecer en una empresa en el extranjero, cosa que no es ilegal ni reprobable, y otra muy distinta estar implicado en un caso de blanqueo.

Se ha felicitado porque muchas de las personas que han aparecido en estos documentos ya habían regularizado su situación con Hacienda. Ha lamentado, eso sí, que se haya publicado la lista sin avisar previamente a la Agencia Tributaria y dando tiempo a los afectados para esconder su situación a las autoridades.

Preguntado también si la Agencia Tributaria adoptará alguna decisión adicional contra el exbanquero Mario Conde, ha recordado que en este momento ya no cabe ninguna acción de carácter administrativo porque todo está inserto en la actuación judicial.