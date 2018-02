Tucson, el coche de los riojanos

Compromiso de satisfacción

Hyundai mantiene un compromiso de satisfacción con el cliente basado en la confianza que tiene en sus propios vehículos. Ese compromiso se manifiesta en una garantía de sus productos de cinco años y en que si, tras los primeros días con el nuevo Hyundai, el cliente no está conforme la marca se lo retira y le ofrece un nuevo modelo que se ajuste mejor a sus gustos o necesidades. La situación no es frecuente, no es vano, Hyundai es una de las marcas mejor valoradas.