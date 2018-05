ES TIEMPO DE PERFUME :: Miércoles, 30 mayo 2018, 00:12

Como representante del alto de gama de la marca francesa, el DS 7 Crossback es un SUV dirigido a un público exigente, con elementos lujosos y exclusivos. Tanto por el diseño como por los materiales, como el cuero nappa, y el despliegue tecnológico, con equipamientos que anticipan la llegada del vehículo autónomo, el coche es el inicio de una nueva era para DS Automobiles.

Con una gran carrocería que destaca por el diseño, sobre todo, por la longitud del capó nervado, dispone de una altura de casi 1,90 metros y son llamativas unas considerables llantas de 20 pulgadas. Por tanto, presenta todas las características de un SUV, pero transmite al mismo tiempo una mayor sensación de potencia y empaque. Las formas simples, pero esculpidas, se combinan con la nitidez de las líneas y otros detalles de estilo, rasgos que aportan ese aspecto imponente.

El habitáculo del DS 7 Crossback presenta varios detalles exclusivos y prémium, como el pespunte (de puntada de perla) que aporta al salpicadero y a los paneles de las puertas. Una técnica que ha sido analizada durante más de cuatro años para comprobar la resistencia al roce y la abrasión. El acabado en madera y el cuero nappa artesanal completan un espacio interior de primera.

El equipamiento es muy completo, con tres niveles que se reconocen con los nombres de Be Chic, So Chic y Grand Chic, y un cuarto más deportivo, el Performance Line. La oferta se completa con numerosos paquetes de equipamiento. El Be Chic lleva de serie, entre lo más importante, climatizador automático, llantas de aleación ligera, faros de xenón, retrovisores exteriores abatibles eléctricamente y con proyección logo DS en el suelo.

En cuanto al So Chic, añade el paquete de seguridad que engloba alerta por cambio involuntario de carril, sistema de vigilancia del ángulo muerto, reconocimiento ampliado de señales tráfico, alerta de atención del conductor por cámara y faros antiniebla de led con función «cornering light». Otros elementos son las llantas de aleación de mayor tamaño, cámara de visión trasera y sensor de aparcamiento delantero.

El Grand Chic lleva de serie asientos en cuero, navegador, asiento del conductor y banqueta trasera con regulación eléctrica con memoria, iluminación de led en puertas delanteras, cristales laterales acústicos y el reloj exclusivo B.R.M. R180. Exteriormente, la rejilla de la calandra delantera va en negro brillante y las molduras del parachoques delantero son de aluminio.

El más deportivo Performance Line cuenta con llantas de aleación de mayor tamaño, luna lateral y trasera oscurecidas y otros detalles como el anagrama específico Performance Line sobre el capó y en las puertas delanteras. El estilo interior es inspiración DS Performance Line, con asientos tapizados en Alcántara, material utilizado para la consola central y los paneles de las puertas.

El DS 7 Crossback introduce las ayudas a la conducción más innovadoras junto al más completo equipamiento de seguridad. Elementos como el freno de emergencia automático, sistema de control de la presión de neumáticos, sistemas de advertencia de la atención del conductor y del abandono de carril, control de velocidad automática con limitador de velocidad y reconocimiento de señales de tráfico.

Las variantes más equipadas vienen de serie con un conjunto de otras características innovadoras, como el sistema avanzado de control de tracción, que permite al vehículo adaptar la motricidad de las ruedas delanteras en función de la superficie sobre la que se encuentra. También se comercializa el dispositivo de luces de cruce dinámicas, con un haz de barrido que se adapta a las condiciones viarias y a la velocidad del vehículo.

El sistema DS Connected Pilot representa un nuevo paso hacia el concepto de conducción autónoma. Actúa junto con el control de crucero adaptativo y regula la velocidad según el tráfico. Es especialmente útil para atascos, y funciona a velocidades entre parado y 200 km/h. Otro sistema es el Park Pilot, para que el coche aparque por sí solo ya sea en paralelo o en una plaza normal.

De noche, la cámara de infrarrojos puede detectar peatones o animales con una antelación de hasta 100 metros y alerta al conductor desde el panel de instrumentos con luces amarillas y rojas. Respecto al peligro que supone la somnolencia, el conductor es monitorizado por sendas cámaras y si el sistema detecta un posible riesgo, se emite una señal sonora con un mensaje de la necesidad de parar.

En la parte mecánica, la suspensión se activa por una cámara que detecta firmes irregulares y ajusta de forma constante los amortiguadores por separado. La caja de cambios automática es la nueva EAT8 con ocho relaciones que aporta mayor confort de conducción y rebaja el consumo en un 4 % en comparación con la transmisión EAT6, e incluso hasta un 7 % al estar activado el modo Eco.

El navegador del DS 7 Crossback es más avanzado, con tecnología 'full 3D', con actualización de la cartografía de por vida, cuatro veces al año de manera gratuita; dispone de reconocimiento por voz. En la pantalla táctil, similar a la de los 'smartphone' más nuevos, basta con deslizar el dedo para su funcionamiento. En lo que se refiere a seguridad, la DS Connect Box ofrece el 'pack' SOS & Asistencia, que permite realizar llamadas de emergencia y asistencia automáticas.

La gama de motores comprende dos diésel y dos gasolina. Los de gasóleo son los eficientes BlueHDi, de 130 CV con una caja de cambios manual, y el más potente de 180 CV con cambio automático; el consumo es inferior a los 5,0 litros. Los de gasolina, con turbo, son de la familia PureTech con 180 y 225 caballos, ambos con transmisión automática de serie. Son mecánicas que favorecen la respuesta desde bajos regímenes para una conducción más agradable.