Sobrecargar el vehículo es peligroso

Lunes, 24 julio 2017

La empresa de alquiler de vehículos Europcar ha elaborado un decálogo con consejos para cargar el maletero del coche ante los desplazamientos estivales, entre los que destaca no superar el peso máximo permitido, puesto que las multas oscilan entre los 300 y los 4.000 euros.

La firma indicó que el peso es un factor que influye en el comportamiento del vehículo, ya que aumenta la frenada, hace que el coche sufra más al circular y provoca que se tenga que circular a menor velocidad.

Bien colocados. La carga nunca debe dificultar la visibilidad del conductor / L.R.M.

Así, se recomienda no superar el peso máximo permitido y aconseja, antes de cargar el maletero, sacar los elementos de emergencia y el kit de herramientas para poder tenerlas a mano en caso de que sea necesario, al tiempo que apuesta por preparar una bolsa especial para los niños con todo lo necesario para las paradas, como comida, artículos de limpieza o juguetes.

Al mismo tiempo, la compañía también aboga por juntar todo el equipaje y separarlo por tamaños, así como por descartar lo innecesario y situar los bultos más pesados y de mayor tamaño en la parte posterior y central del maletero.

Igualmente, señala que los bultosmás ligeros y de menor tamaño se deben distribuir entre los huecos del equipaje grande y aconseja que, en caso de que no haya nadie en los asientos traseros, se abrochen los cinturones para que actúen como mecanismo de seguridad ante un impacto, evitando el desplazamiento de la carga.

Por último, Europcar recomienda optar por un portaequipajes en caso de que se lleven bultos que no caben en el maletero, así como no llevar objetos o equipaje suelto en el interior del vehículo para que no salga despedido ante un frenazo.