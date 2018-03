Siete opciones al cetro continental El Volvo XC40 también opta al premio de coche del año. :: L.r.M. El 'Coche del Año en Europa' se conocerá dentro de unos días en el Salón de Ginebra C.A.M. Domingo, 4 marzo 2018, 23:44

La celebraciónd el Salón del Automóvil de Ginebra -el más importante de cuantos se celebran en el Viejo Continente- es también sinónimo de la entrega de un prestigioso galardón, el de 'Coche del Año en Europa'.

Sesenta periodistas de 23 países ejercen como jurado de un premio que ya conoce a sus finalistas. Después de que se presentaran 69 modelos, una primera criba ha reducido a siete el número de aspirantes a recoger el relevo del Peugeot 3008, ganador del premio el año pasado.

El próximo día 5 de marzo, uno de los siguientes vehículos será nombrado 'Car of the Year in Europe': Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW Serie 5, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza y Volvo XC40. Estos son los siete modelos, o lo que es lo mismo tres SUVs, otras tantas berlinas y un urbano, los que aún mantienen la esperanza de hacerse con el galardón continental.

Un Seat, finalista

Por primera vez en la historia, entre los finalistas está un vehículo de la marca española Seat. El nuevo Ibiza se ha situado, merced a su buen hacer, como una de las opciones de la prensa especializada europea. El estreno de la nueva plataforma del grupo Volkswagen (MQB AO) y la renovación vivida por el modelo le han llevado a estar entre los mejores, al menos, este año.