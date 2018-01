Las ventas de coches de segunda mano crecerán este año un 8,5 % Ancove pronostica un mejor comportamiento de los turismos que de las furgonetas Lunes, 29 enero 2018, 19:55

La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) pronostica para este año que el mercado de vehículos de ocasión tendrá un crecimiento del 8,5 % y rondará los 2,48 millones de unidades, un volumen que engloba turismos, todoterrenos y los vehículos comerciales ligeros.

Respecto al tipo de vehículo, los turismos y los «crossover» mejorarán las ventas con relación al pasado 2017 con un incremento cercano al 9 %, esto es, unos 2,14 millones de coches. Por su parte, los vehículos comerciales ligeros también aumentarán aunque ligeramente menos (un 6,5 %) hasta completar las 335.000 furgonetas.

Un año más, el mercado de vehículos de segunda mano se diferencia en dos negocios; por un lado, los vehículos de menos de diez años, sobre todo, en manos de profesionales y, por otro, los que superan esa edad, donde los particulares –que la mayoría se hace pasar por falsos particulares- controlan un porcentaje muy alto de las ventas.

Según las previsiones de Ancove, el 57,85 % de los vehículos de segunda mano que se vendan durante este año superarán los diez años de antigüedad, cerca de 1,45 millones de unidades. Más preocupante es el peso de las furgonetas, pues el 64 % de las ventas previstas de estos vehículos profesionales, y lógicamente con más kilómetros, con una edad de más diez años de antigüedad, unas 215.000 unidades.

En conjunto, las transferencias previstas para 2018 de vehículos (turismos y comerciales) de más de diez años se incrementarán un 5,1 %, lo que supone una moderación si se compara al conjunto del mercado. Los vehículos más nuevos, de menos de tres años, aumentarán un 17 % gracias al fuerte tirón de los kilómetro cero, que en opinión de Ancove seguirán pesando mucho en el mercado, y los procedentes de las empresas alquiladoras, con unos 475.000 vehículos. También seguirán con porcentajes positivos los vehículos con una edad entre tres y cinco años con un volumen previsto de 215.000 unidades; estos coches proceden en gran parte de las operadoras de «renting».

La única nota negativa son los vehículos de mayor edad (entre seis y diez años), en su mayoría procedentes de las aportaciones de los particulares a cambio de la compra de un vehículo nuevo, con un descenso previsto del 2% respecto a las ventas del año pasado, con unos 350.000 vehículos.

Según Ancove, la falta de control en el mercado de particulares, con intermediarios que se hacen pasar por particulares para no dar garantías y no pagar impuestos, desvirtúa el mercado de VO. Estos coches no suelen pasar revisiones, son muy contaminantes e incluso muchos no tienen ni la ITV en regla. La asociación reitera la solicitud de abordar un plan integral que suponga la retirada de las unidades más viejas para rejuvenecer el parque automovilístico, uno de los más viejos de Europa.

Además, considera fundamental un plan de renovación del parque que incluya la sustitución de modelos de más de 15 años por usados hasta de cinco años.