RENDIMIENTO MUY DEPORTIVO

El nuevo Ford Fiesta ST representa la opción deportiva y divertida de conducir de la gama. Una variante con innovadoras tecnologías que mejoran la potencia y el rendimiento y la agilidad en curvas. Va propulsado por el nuevo motor de gasolina EcoBoost de 1. 5 litros que con solo tres cilindros desarrolla 200 CV de potencia.

Por primera vez, el conductor del Fiesta ST puede modificar el modo de conducción (normal, deportivo y circuito) para variar los controles del motor, la dirección y la estabilidad con solo pulsar un botón. Así, el carácter versátil pasa de la tranquilidad en el uso diario a un rango muy deportivo pensado para el circuito. El control de arranque en un circuito logra aceleraciones sin pérdidas de adherencia.

Disponible desde el lanzamiento en versiones de tres y cinco puertas, el nuevo Ford incluye el sistema de conectividad SYNC 3, sistema de audio B & O Play y tecnologías de asistencia al conductor como la ayuda de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico.

Desarrollado por la división deportiva, Ford Performance, el nuevo motor EcoBoost de 1. 5 litros equipa un turbo de alta presión con un diseño optimizado de la turbina para aumentar la presión de sobrealimentación de forma más rápida y reducir el retraso en la entrega de potencia para una experiencia de conducción más progresiva. Rinde una potencia de 200 CV a 6.000 revoluciones y un par motor de 290 Nm que se alcanza a 1.600 vueltas y se mantiene constante hasta 4.000 revoluciones por minuto.

Aparte de potente, el propulsor de tres cilindros es eficiente. Gracias a un sistema de desactivación de cilindros, la economía de combustible mejora en situaciones donde no se necesita una potencia completa, como por ejemplo al descender una bajada pronunciada. Se anuncia una rebaja del 11 %, según datos de Ford, con respecto a la anterior generación de Fiesta ST200. El consumo medio es de 6,0 l/100 km.

Las prestaciones son de primera línea. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y la velocidad punta alcanza 232 km/h. La tecnología de válvula de escape activa amplifica un sonido único y deportivo.

Para una conducción en circuito, Ford ha desarrollado un control opcional de arranque, desarrollado solo para su uso en competición. Se acciona desde un mando en el volante, que enciende una pantalla en el panel de instrumentos que avisa de aumentar las revoluciones. El sistema mantiene automáticamente en el límite de revoluciones, y se completa un indicador en la pantalla cuando el coche está preparado para arrancar. Al soltar el embrague permite entonces una salida optimizada.

Esta tercera generación del Fiesta ST es la primera disponible con un diferencial autoblocante mecánico para mejorar la estabilidad en curvas. El objetivo es conseguir que esos 200 caballos se transmitan a las ruedas delanteras de la mejor manera posible, en particular, sin que patinen a la salida de las curvas. Este sistema mecánico limita la entrega de potencia a la rueda que más gira, como la interior durante una maniobra de giro, y así reduce la pérdida de tracción y mejora la distribución del par a la rueda con más agarre.

El diferencial funciona asociado a la tecnología del control vectorial de par, que aplica ligeramente los frenos a la rueda delantera interior en una curva, para mejorar la estabilidad y reducir el subviraje o la tendencia a seguir recto en el inicio del viraje en conducción deportiva. El equilibrio entre el control de par y el diferencial ha sido calibrado por los ingenieros de Ford Performance para ofrecer un buen agarre en superficie seca y la máxima suavidad sobre piso mojado.

En la suspensión, es novedad unos muelles específicos que ofrecen una sensación de mayor control en curva y una mejor respuesta de la parte trasera. Es una tecnología de muelles no uniformes y no intercambiables que permite que las fuerzas de viraje se trasladen directamente al muelle, para de esta forma incrementar la rigidez lateral. El giro es más preciso y reacciona mejor a los cambios bruscos de dirección y, lo que también es importante, no repercute en un confort demasiado rígido de suspensión para el día a día.

En relación a los modos de conducción, en el deportivo el mapa de motor y la respuesta del pedal del acelerador se ajustan para una respuesta más inmediata y la dirección asistida electrónica se modifica para un mejor control en conducción rápida en carretera. La válvula de control de sonido activo del escape se abre para intensificar el ruido deportivo.

En modo circuito, todas las características se preparan para permitir los tiempos de vuelta más rápido posible, con el control de tracción desactivado y las intervenciones del control de estabilidad configurados en modo de deslizamiento amplio. El control de estabilidad se modifica entre el uso normal, un segundo con cierto retardo y la desactivación por completo. En configuración normal, la respuesta es la normal de un vehículo con 200 caballos de potencia.

Con una dirección más rápida que en la anterior generación del Fiesta ST200, los frenos mejoran la eficacia con discos delanteros ventilados de 278 milímetros de diámetro y discos traseros sólidos de 253 mm. En cuanto a las llantas de aleación, son de serie de 17 pulgadas y opcionales de 18 pulgadas. Los colores exteriores incluyen Blanco Frozen, Magnetic, Moondust, Azul Performance, Rojo Race, Negro Shadow, Planta y Silver Fox.

El interior es deportivo, con los asientos del especialista Recaro de serie, palanca de cambios ST y un volante de base plana cosido, pespunte que se repite en la palanca del freno de mano de cuero y en el fuelle de la palanca de cambios. El sistema de comunicaciones y entretenimiento SYNC 3 lleva una pantalla de 6,5 pulgadas de serie y es opcional una de mayor tamaño de 8 pulgadas. Se controlan los sistemas de audio y navegación, así como la conexión de los móviles mediante el uso de comandos de voz sencillos.

Las tecnologías de ayuda al conductor de serie comprenden la ayuda de mantenimiento de carril, la alerta de mantenimiento de carril y el control de crucero con limitador de velocidad ajustable. Otros elementos de equipamiento son los limpiaparabrisas con detección de lluvia, faros automáticos con luces largas adaptables y el reconocimiento de señales de tráfico.