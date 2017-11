Peugeot estrena una nueva caja Tanto el Peugeot 3008 como el 5008 dispondrán de la nueva caja de cambios. :: L.r.M. La caja automática EAT8, asociada al motor BlueHDi 180, ya están disponibles en la gama SUVCAJA DE CAMBIOS Lunes, 20 noviembre 2017, 11:20

Peugeot ha incorporado a su motor diésel BlueHDi 180 S&S, exclusivo del exclusivo acabado GT de los SUV Peugeot 3008 y 5008, una caja de cambios automática EAT8 de nueva generación, desarrollada en colaboración con el especialista japonés Aisin.

Esta nueva caja de cambios automática ofrece mucho más que 8 velocidades. El confort de uso es innegable, con un agrado premium en el paso de las marchas, posible gracias a la optimización en los cambios de par entre el motor y la caja, que reduce los saltos de régimen en cada cambio de relación. En el día a día, el convertidor de par flexible asegura confort en el arranque y en la maniobra de estacionamiento.

El nuevo mando Shift and Park by Wire destaca por su uso sencillo e intuitivo, por una palanca eléctrica y ergonómica que no requiere esfuerzo. Las levas en el volante, de serie, permiten cambios de relación en modo manual sin perder la función automática. Desde el punto de vista de la seguridad, la función Park se activa automáticamente al apagar el motor.

Dos referentes

El Peugeot 3008, 'Coche del Año en Europa 2017' destaca por su poderoso y atractivo diseño, que impacta por su estilo deportivo y moderno, que aporta elegancia, fuerza y robustez a los códigos estéticos del segmento. Por su parte, el Peugeot 5008 brilla entre los SUV del segmento C como la opción con mayor habitabilidad. Con una distancia entre ejes de 2,84 metros y una longitud de 4,64 m, ofrece un amplio espacio interior que permite acoger confortablemente hasta 7 pasajeros. Además de disponer de un maletero de 780 litros VDA, el Peugeot 5008 ofrece una configuración novedosa, pensada para llevar su modularidad al máximo y adaptarse a cualquier necesidad, como cargar objetos de hasta 3,20 m de largo.

El arsenal tecnológico de estos innovadores SUV les permite enfrentarse sin problemas a carreteras, pistas forestales y terrenos totalmente helados y nevados. La motricidad y la adherencia están aseguradas, incluso en condiciones extremas, con el Advanced Grip Control y el Hill Assist Descent Control (HADC).

Estos modelos destacan también por la originalidad de su habitáculo, al incorporar la nueva generación del puesto de conducción Peugeot i-Cockpit®. Está formado por un volante compacto y, de serie, por un cuadro de instrumentos digital de 31,24 cm (12,3") con «head up display». Una gran pantalla táctil de 20,30 cm (8"), subrayada con teclas intuitivas que evocan las de un piano, hace más fácil la navegación y el manejo de las principales funciones del vehículo.

En carretera y en ciudad, los Peugeot 3008 y 5008 cuentan con equipamientos que rfuerzan la seguridad como la frenada automática de emergencia, la alerta de riesgo de colisión, el reconocimiento de las señales de límite de velocidad o el park assist y la cámara de visión 360º Visiopark.