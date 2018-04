Los nuevos coches contaminan más Las emisiones han crecido en España entre los vehículos más modernos. :: L.R.m. Las emisiones medias de los coches nuevos españoles suben por primera vez en 10 añosTENDENCIAS Domingo, 15 abril 2018, 23:46

Las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España subieron en 2017 por primera vez en diez años, hasta 116 gr./km recorrido (115 gr. en 2016), según la Federación de Asociaciones de Concesionarios.

Desde 2007, las emisiones medias de los vehículos nuevos matriculados en España descendieron año a año hasta el 2016, cuando los automóviles nuevos comercializados emitían de media 115 gr/km recorrido, un gramo menos que en 2017.

La patronal de concesionarios atribuye este incremento, en primer lugar, al «auge» de las ventas de los modelos todocamino pequeños y medianos, que el año pasado supusieron el 31,2% del mercado, y cuyas emisiones medias son mayores que las de otros tipos de vehículos.

El aumento en las ventas de SUV es uno de los factores observados El descenso de la venta de diésel de última generación, también clave

Asimismo, la caída en las matriculaciones de los automóviles que equipan motores diésel de última generación, que emiten menos dióxido de carbono que los gasolina, es otra de las claves que explica esta variación, según Faconauto.

Por su parte, Faconauto destaca que, con la realidad actual del mercado, donde dominan los motores de combustión, el diésel «tendrá que jugar todavía un papel clave» para que los fabricantes cumplan con las exigencias de reducción de emisiones medias de CO2 que la Unión Europea ha establecido en 95 gramos para el año 2021 y en 66 gramos en 2030.

De esta manera, la patronal cree «esencial» que se ordene el discurso alrededor de los motores de combustión y, «particularmente», en lo referente al diésel. Además, califica el debate que se está generando desde ámbitos sociales y políticos de «poco realista», y de no responder a las demandas de los consumidores, y de que está acelerando «artificialmente» su desaparición, lo que puede ser «contraproducente» para el objetivo común, «en el que el sector es el primer interesado», que es la mejora del medioambiente. «Si el Gobierno aborda estos cambios, seguramente se centrará el problema, que no son los motores de combustión sino la reventa de los vehículos muy antiguos al no existir incentivos».