Una necesidad de la sociedad

Víctimas y automovilistas exigen actuar contra la siniestralidad

Martes, 16 enero 2018, 09:43

Asociaciones de víctimas y automovilistas han calificado de «tragedia» y «dolorosos» los datos de siniestralidad vial correspondientes a 2017. Un total de 1.200 personas han fallecido en las carreteras españolas en 2017, 39 más que en 2016, convirtiéndose así en el peor resultado desde 2013.

Así, según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), los datos son una «tragedia» y «muy negativos», y confirman así el repunte de siniestralidad. El presidente de AEA hace hincapié en la falta de concienciación: «Parece como si se hubiera producido una anestesia, la seguridad vial ha dejado de estar en el primer plano de importancia de la sociedad e incluso de los políticos». Con respecto a si el aumento en los desplazamientos por carretera también incide en este repunte, Arnaldo es claro: «Por que haya más coches no necesariamente se tienen que producir más accidentes».

Por su parte, el RACE considera que los datos son «malos» y exige mejoras en infraestructuras, ayudas para renovar el parque y mayor formación vial, pero también inciden en la necesidad de implementar políticas en materia de Seguridad Vial. «Los años en los que se han producido una mejoría en las cifras corresponden a los que la seguridad vial ha estado presente en la agenda política y, las medidas que se adoptaban, iban encaminadas a esta reducción», indican.

El RACE reclama más formación, mejores infraestructuras y renovar el parque

Las asociaciones piden que la seguridad vial vuelva a la agenda política

Para la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), este balance es «doloroso». Según la entidad, este repunte implica un «fracaso» de las políticas en materia de Seguridad Vial y «no se puede achacar siempre al aumento de los desplazamientos».

Además, están de acuerdo en señalar que «los accidentes de tráfico han perdido vigencia social». Para DIA, al no conformar preocupación ni alarma «en exceso», los políticos «no tienen prisa por solucionarla». Entre las medidas que reclaman, destacan el endurecimiento de los delitos, la apuesta por un límite de 90 km/h, una mayor inversión en las carreteras y promover la educación vial.

En cambio, para el vicedirector de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT-APAT), Vicente Sánchez, las causas del aumento de la siniestralidad son que cada vez hay «más personas con problemas de alcohol» y no se hace «nada por evitar que no estén en circulación»; y las personas que conducen y usan el móvil porque, a su juicio, tienen un «peligro similar a ir bajo los efectos del alcohol». Por este motivo, ha pedido un Pacto de Estado para «poner en marcha fórmulas que hasta ahora no se ponen» en seguridad vial. «Tenemos un director de la DGT que manda muchos mensajes, pero a la hora de la verdad no se hacen cosas concretas», ha lamentado.

Mayor movilidad

Los colectivos vulnerables, por su parte, sí atribuyen este repunte de los fallecidos al aumento de la movilidad, a la vez que hacen hincapié en la inversión de las infraestructuras. Así, desde Mutua Motera, reclaman que las carreteras se adapten a colectivos vulnerables, así como formación, y más políticas por parte del Gobierno, pues en los últimos años ha habido un «parón». Su presidente, Juan Manuel Reyes, ha atribuido este incremento de fallecidos a la «recuperación» de los desplazamientos, porque al haber más, incrementa también la «exposición al riesgo».

Hacia los 2.000 muertos

De hecho, la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici) sostiene que el incremento de las víctimas mortales es la «cara negra» de la reactivación, pues a su juicio, si hay más coches en las carreteras, también habrá más accidentes. «Es una ecuación de pura lógica», añade su director técnico, al tiempo que pide no «frivolizar» ni «alarmar innecesariamente» a la sociedad por estos datos.

A la hora de reducir la siniestralidad, Manuel Martín reclama más seguridad para los ciclistas, carreteras adaptadas a este colectivo, más campañas «en positivo» sobre los ciclistas y que la DGT contabilice los usuarios de bicicleta en España.