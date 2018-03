El Mirai llegó a España de visita El Mirai ha sido uno de los grandes atractivos del congreso europeo de Málaga. :: L.R.m. El vehículo de Toyota propulsado por hidrógeno, no se vende en nuestro país Lunes, 26 marzo 2018, 00:01

La firma automovilística japonesa Toyota ha mostrado, en el marco del Congreso Europeo de la Energía del Hidrógeno, que se celebró en Málaga hasta el 16 de marzo, su modelo de pila de combustible Mirai, que se comercializa desde 2014 en diferentes países, pero no en España, según informó la empresa.

De esta forma, el Mirai vuelve a España de forma puntual pero no lo hace para quedarse, ya que este modelo no se vende en el mercado español, a causa del «déficit de infraestructura de recarga del hidrógeno», tanto en número como en estándares, dado que la red actual, además de escasa, no está actualizada a los últimos requerimientos técnicos que demanda la firma japonesa para sus modelos.

La compañía señaló que, en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Japón o Estados Unidos, cuentan con un plan específico de impulso para este tipo de tecnología y de la infraestructura, a diferencia de España.

Toyota exhibió el Mirai en el Congreso de la Energía de Hidrógeno de Málaga El déficit de infraestructuras aconseja a Toyota no sacarlo al mercado

Reivindicativo

Así, Toyota utiliza la celebración de este congreso para resaltar la necesidades de las autoridades públicas y privadas colaboren en el desarrollo de la infraestructura que permita la expansión de la movilidad de hidrógeno en España, lo que contribuirá a lograr una sociedad baja en carbono.

Además, el responsable de Pila de Combustible y Sistemas de Batería en el Departamento de Motores Avanzados de Toyota Motor Europe, Ashish Kamat, explicó, durante una ponencia, el desarrollo detrás de un sistema de pila de combustible de hidrógeno, que ya está presente en el Mirai y que se expandirá posteriormente a otros modelos de la compañía.