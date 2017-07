28 millones de automóviles En España, en 2016 había más de 28 millones de vehículos en circulación. / L.R.M. El parque automovilístico español creció el año pasado un 2 por ciento L.R.M. Lunes, 24 julio 2017, 13:58

El parque automovilístico español cerró el pasado ejercicio con un volumen de 28,45 millones de unidades, lo que representa un aumento del 2 por ciento si se compara con los 27,95 millones de unidades con las que finalizó 2015, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) sobre datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estos datos apuntan que el año pasado terminó con un total de 22,87 millones de turismos circulando por las carreteras españolas, lo que supone una subida del 2,3%, mientras que el número de camiones creció un 0,6%, hasta 4,88 millones de unidades.

El volumen de autobuses y autocares en circulación en el conjunto del territorio español se situó en 61.841 unidades durante el ejercicio anterior, lo que se traduce en una progresión del 2,6% respecto a las 60.251 unidades contabilizadas en 2015.

En 2016 creció el número de turismos, autobuses y camiones en España

En 2016, un total de 207.911 tractores industriales circulaban por las carreteras nacionales, un 6,3% de crecimiento si se compara con las 195.681 unidades que formaban el parque español durante el año 2015.

Envejecimiento

Según la Memoria Anual de Anfac, la antigüedad media del parque automovilístico español finalizó el ejercicio pasado en 11,95 años, lo que supone una subida de más del 2,6% al compararlo con los 11,64 años de media de 2015.

Desde la asociación indicaron que los planes de renovación son un elemento «crucial» para que no envejezca más el parque, aunque subrayaron que, con el ritmo actual de matriculaciones y bajas, «hasta el año 2020 no empezará a estabilizarse la antigüedad del parque circulante si no se toman medidas que incentiven el achatarramiento de los vehículos más veteranos».

Actualmente hay sobre el asfalto 479 vehículos por cada 1.000 españoles

No obstante, en 2016 se experimentó un incremento del número de automóviles por cada 1.000 habitantes, que pasó de 479 unidades en 2015 a 491 unidades en 2016, lo que representa una progresión interanual del 2,5%.

Desde Anfac señalaron que existe un alto porcentaje de vehículos con más de diez años en el conjunto del parque nacional. Así, los datos de la organización reflejan que en el segmento de turismos el 59,7% de las unidades tiene más de diez años, una cifra que se sitúa en el 69,3% en el caso de los camiones, en el 54,5% en el de los autobuses y autocares y en el 43,3% en el de tractores.

No todos en regla Más de la mitad de las motocicletas y casi el 90% de los ciclomotores circulan por las carreteras sin la ITV en vigor, según datos de AECA-ITV, que resalta la importancia de las inspecciones para mejorar la seguridad y la reducción del impacto medio ambiental.

Ese envejecimiento del parque automovilístico deriva en que haya claras deficiencias de seguridad, de hecho, el 18,77% de los vehículos que fueron objeto de inspecciones técnicas de vehículos (ITV) durante 2016 no superaron la prueba a la primera, según datos de la asociación empresarial AECA ITV, que indican que el año pasado se revisaron 19,5 millones de vehículos en las ITV en España, un 4% más. La organización indicó que, del total de vehículos que pasaron la ITV el pasado ejercicio, 3,66 millones de unidades no superaron esta prueba a la primera por no reunir la condiciones de seguridad o por tener emisiones contaminantes.